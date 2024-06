Presto aprirà il primo ristorante a energia solare al mondo

Le Présage sarà il primo ristorante a cucinare interamente con l’energia solare grazie a due piatti riflettenti che catturano e concentrano la luce solare

Segnatevi questa data, 18 giugno 2024, perché segnerà una svolta nella gastronomia europea con l’apertura di Le Présage, il primo ristorante a cucinare interamente con l’energia solare. Situato nel villaggio di Château-Gombert, nel 13° arrondissement di Marsiglia, questo innovativo ristorante è l’opera di Pierre-André Aubert, un ex ingegnere aeronautico diventato pioniere dell’ecologia.

La sua passione per la cucina e la sostenibilità lo ha portato a mettere in discussione le tradizionali fonti di energia utilizzate in cucina, spingendolo a sviluppare un concept che unisce l’arte culinaria alla tecnologia ecologica.

Nel 2013, Aubert ha ideato una stufa solare per cucinare prodotti locali e stagionali, lanciando così il suo primo snack bar. Da allora, ha perfezionato la sua invenzione e ha aperto una “guinguette solare” installata in un container ricondizionato. Il successo di queste prime iniziative ha portato Aubert a raccogliere oltre 1,6 milioni di euro per costruire un vero e proprio ristorante bioclimatico alimentato da energia solare.

Come funziona il ristorante ad energia solare

Le Présage utilizza due grandi piatti riflettenti per catturare e concentrare la luce solare, generando calore sufficiente per cucinare. L’edificio del ristorante, progettato dall’architetto Jérôme Solari, ha ottenuto la certificazione d’oro “Mediterranean Sustainable Buildings” grazie alla sua costruzione ecocompatibile.

Le pareti in canapa, il sistema di raffrescamento evaporativo per la climatizzazione naturale e l’orientamento strategico che ottimizza l’uso della luce solare e del calore sono solo alcune delle caratteristiche che rendono unico questo ristorante.

Oltre a cucinare con il sole, Aubert ha implementato un sistema di fitodepurazione per riutilizzare le acque reflue e sta sviluppando un piccolo impianto di metanizzazione per convertire i rifiuti organici in biogas. Questo approccio integrato alla sostenibilità rappresenta un modello innovativo nel settore della ristorazione.

Il 21 maggio, Aubert ha acceso per la prima volta i forni solari del nuovo ristorante, dichiarando con entusiasmo che tutto funziona perfettamente dopo dieci anni di lavoro e sperimentazione. L’apertura di Le Présage rappresenta un punto di riferimento per la gastronomia sostenibile, dimostrando che è possibile coniugare alta cucina e rispetto per l’ambiente. Questa iniziativa non solo inaugura una nuova era culinaria, ma ispira anche futuri sviluppi nell’uso delle energie rinnovabili nel settore della ristorazione.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Le Présage

Ti potrebbe interessare anche: