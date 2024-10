Hygge tutto l’anno: i piccoli piaceri quotidiani da fare a ottobre per essere felici

Con ottobre entriamo nel pieno della stagione autunnale con tante attività hygge per godersi la natura e i propri affetti tra tappeti di foglie e colori dalle sfumature calde

Ottobre è iniziato già da un po’ e il nuovo mese porta con sé tante novità e tante occasioni da cogliere al volo per essere felici. Questo è proprio ciò che ci insegna l’Hygge, a cercare la felicità e la gioia nelle piccole cose di tutti i giorni.

Hygge è uno stile di vita, una filosofia tipica della Scandinavia che danesi, norvegesi e svedesi mettono in pratica nel quotidiano, con i bambini, con i propri cari e con gli amici. Non a caso questi popoli sono tra i più felici al mondo. E il segreto consiste proprio in questo: Hygge, l’arte che ci insegna a stare bene con noi stessi, a sorridere e a godere dei momenti più semplici.

Ecco le attività hygge da poter fare nel mese di ottobre:

Ammirare il foliage

Cosa c’è di più bello di camminare in parchi e boschi e rilassarsi tra i meravigliosi paesaggi ricoperti di foglie che l’autunno ci regala? Il solo pensiero mette allegria, non trovi?

Andare a caccia di funghi

e settembre è considerato il mese dei porcini, ottobre non scherza mica. Oltre ai prelibati boleti che ancora si trovano nei boschi è possibile incontrare le mazze di tamburo Macrolepiota procera, le morette Tricholoma terrreum, i finferli Cantharellus cibarius, i pinaroli Suillus granulatus ma anche prataioli Agaricus campestri e ovoli buoni Amanita Caesarea. Evita le specie che non conosci o di cui non sei certo, qui ci sono 10 regole per raccogliere e mangiare in sicurezza i funghi

Raccogliere le castagne

Ottobre è il mese per antonomasia delle castagne. Questi deliziosi frutti sono versatilissimi e andare a raccoglierli dà grandi soddisfazioni. Puoi preparare zuppe, frittelle e dolci squisiti, non resta che indossare il grembiule!

Cioccolata calda e bevande speziate

Con i primi freddi ritorna anche la stagione delle bevande calde. Una tazza di tè, una bella tisana alle erbe o una cioccolata calde metterà tutti di buon umore. Se hai voglia di provare qualcosa di nuovo, non perderti questi cinque bevande speziate dal sapore particolarissimo

Cucinare insieme piatti autunnali

Una delle pratiche più hygge è cucinare insieme, lasciando che la cucina diventi il centro della casa. Prepara piatti autunnali come zuppe di zucca, torte di mele o castagne al forno. Cucinare con i propri cari in una cucina riscaldata dall’aroma delle spezie è uno dei modi migliori per sperimentare la gioia hygge. Coinvolgere amici o famiglia rende tutto ancora più speciale, trasformando il pasto in un momento di condivisione e affetto.

Decorare casa con elementi naturali

Ottobre è il momento perfetto per rinnovare gli spazi domestici con decorazioni autunnali, come ghirlande di foglie, candele profumate, pigne e rami di bacche. Creare un’atmosfera calda e accogliente è un pilastro dello stile di vita hygge. Porta in casa i colori e i profumi della stagione per ritagliarti un angolo di pace e relax. Illuminare con luci soffuse e candele aggiunge un tocco intimo e contribuisce a quel senso di benessere e protezione che è il cuore dell’Hygge.

Creare un rituale serale rilassante

Con le giornate che si accorciano, ottobre è l’ideale per istituire un piccolo rituale serale che ti aiuti a distenderti e rilassarti. Che sia leggere un libro avvolto in una coperta, fare un bagno caldo o bere una tisana speziata, dedicare del tempo a sé stessi prima di andare a letto è un elemento fondamentale dello stile Hygge. L’obiettivo è trasformare la sera in un momento di calma e introspezione, aiutando mente e corpo a rigenerarsi.

Fonte: Meik Wiking – Hygge, ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht

Leggi anche: