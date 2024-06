Giugno: perché si chiama così e il magico significato simbolico del mese dedicato a Giunone

Conosci il vero significato del termine "giugno"? Scopriamo da dove deriva, qual è la sua simbologia e perché questo mese è considerato magico

Qual è il significato del mese di giugno e qual è la sua simbologia? Si tratta del sesto mese dell’anno nel calendario gregoriano e giuliano, e come suggerisce l’Accademia della Crusca, il suo nome – deriva dal latino Iūnius (mensis), derivato di Iuno ‘Giunone’, la dea romana cui era dedicato -. Giunone era la divinità del matrimonio, del parto e della fecondità, e presso gli antichi popoli italici era profondamente legata ai cicli lunari.

Nell’emisfero boreale giugno è il mese del solstizio d’estate, collegato al tema della rinascita e di un nuovo inizio, motivo per cui veniva spesso definito il mese del sole.

Inoltre è il mese della festa di San Giovanni, che si celebra il 24 giugno, tradizionalmente legata alla raccolta di piante curative e del famoso iperico, conosciuto anche come erba di San Giovanni. La tradizione, soprattutto un tempo, era un’occasione per prolungare i riti legati alla rinascita, alla terra, alla fertilità e all’arrivo della bella stagione.

Tra il 23 e il 24 giugno si celebra invece la cosiddetta notte delle streghe, la più magica dell’anno, tempo di fuochi accesi, cerimonie legate alla fertilità, danze sfrenate e benedizioni. I fuochi, che in alcuni luoghi si possono ancora ammirare, erano legati ad antichi riti pagani tesi a celebrare la potenza del sole.

Numerosi sono anche i proverbi e i detti popolari della tradizione contadina che vedono protagonista questo magico mese dell’anno, come «Giugno la falce in pugno», che probabilmente si rifà alla mietitura con la falce eseguita in passato proprio in questo momento dell’anno.

Un altro proverbio del mese recita: «Acqua di giugno rovina il mugnaio». Significa che la pioggia che cade a giugno rovina i raccolti di grano. E in Veneto chi nasceva nella notte di San Giovanni era ritenuto dotato di poteri straordinari, come testimonia questo proverbio: «Chi nasci la note de San Zuane no vedi strighe e no sogna fantasme.

Insomma, tutto fa pensare che giugno sia davvero un mese pieno di magia!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Scopri le origini e i significati dei mesi dell’anno: