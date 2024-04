Aprile: origini del nome, curiosità e significato simbolico del mese della rinascita

Vi siete mai chiesti quale sia l'origine del termine "aprile"? Scopriamo da dove deriva, cosa significa, qual è il suo prezioso significato simbolico e altre curiosità, dai fiori associati simbolicamente al mese ai segni zodiacali

Aprile è il quarto mese dell’anno nel calendario giuliano e gregoriano, il secondo nell’antico calendario romano.

Il termine deriva, secondo quanto riporta l’Accademia della Crusca, dall’aggettivo latino aprīlis, la cui etimologia è incerta. Potrebbe significare “il secondo mese” o forse indicare “il mese di Venere”.

Significato simbolico

A livello simbolico è un mese associato alla rinascita e alla trasformazione, come si evince anche dalle feste e dalle ricorrenze che spesso cadono in questo momento, come la Pasqua.

Nell’antichità erano tre le celebrazioni più importanti di aprile: i Veneralia, che celebravano Venere, i Cerealia, dedicati a Cerere, e i Floralia, dedicati all’antica divinità italica Flora, collegata con il fiorire in primavera delle piante. Ecco perché già in tempi passati era considerato il mese per eccellenza della rinascita dopo il lungo e gelido inverno.

Curiosità

Oltre ai segni zodiacali e alle pietre associate ai mesi dell’anno, ci sono anche i fiori che, per i nati ad aprile, sono la margherita, associata nell’antica Roma alla dea Venere, e il pisello odoroso. Se la prima simboleggia la purezza e la longevità, il pisello favorisce simbolicamente la trasmissione di messaggi.

Per quanto riguarda i segni zodiacali troviamo sia l’Ariete (21 marzo – 20 aprile) che il Toro (21 aprile – 20 maggio), mentre la pietra preziosa portafortuna del mese è il diamante, che concilia da un lato la fiducia e l’entusiasmo dell’Ariete, dall’altro la stabilità e l’affidabilità del Toro.

Passando agli alberi, quelli associati al mese di aprile sono l’acero, simbolo di bellezza naturale ma anche di unità e resilienza, il salice, strettamente legato all’intuizione e all’introspezione, e il noce, simbolo in molte culture di resilienza, forza e protezione.

