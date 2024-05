Maggio: le origini del nome e il prezioso significato simbolico del mese delle rose

Conosci il vero significato del termine "maggio"? Scopriamo da dove deriva, qual è la sua simbologia e perché questo mese è dedicato alla Beata Vergine Maria

Qual è il significato simbolico del mese di maggio? Il termine deriva dal latino “Maius” che, secondo quanto riporta l’Accademia della Crusca, potrebbe derivare da Maia, nome di un’antica divinità italica della terra e delle messi.

Da sempre è considerato il mese per eccellenza della Natura che si risveglia e della bella stagione, ricco di eventi e cerimonie di antiche origini, a partire dal famoso Calendimaggio, celebrato il primo giorno del mese e corrispondente alla festività celtica di Beltane. Nell’Antica Roma il primo maggio era invece dedicato alla celebrazione di due divinità, la già citata Maia, e Flora, antica divinità italica della primavera.

Maggio è anche il mese della Beata Vergine Maria, probabilmente celebrata dalla Chiesa già in tempi remoti, con una festa in suo onore. Famiglia Cristiana specifica che fu alla fine del XVIII secolo che, secondo la Catholic Encyclopedia, il mese di maggio venne ufficialmente dedicato a Maria da padre Latomia del Collegio Romano della Compagnia di Gesù. Lo scopo? Contrastare l’infedeltà e l’immoralità diffuse tra gli studenti.

Ben presto la festa raggiunse altri collegi gesuiti e si diffuse nella chiesa cattolica, anche se le – prime pratiche devozionali -, che solitamente prevedevano una serie di preghiere e la decorazione delle statue mariane con i fiori, risalgono al XVI secolo.

Tra i fiori spiccano le rose: Maria viene spesso paragonata ad esse, in quanto simbolo per eccellenza di purezza e amore. – Rosa delle rose – la definisce Alfonso X detto il saggio nel XIII secolo, mentre nel 1300 il mistico tedesco Enrico Suso di Costanza le dedica queste parole:

Sii benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le creature, e benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo bei viso, ornato con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza

Non dimentichiamo poi la festa delle rose, le Rosalia, celebrata nel mese di maggio dagli antichi romani: la ricorrenza serviva a celebrare e onorare i defunti. Le rose stesse, che in questo periodo dell’anno fiorivano, erano infatti considerate il fiore funerario per eccellenza.

