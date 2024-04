Come difendersi da Topolino, il dispositivo che apre tutte le serrature (senza lasciare traccia)

Un piccolo oggetto che può essere acquistato online permette di aprire qualsiasi serratura in poche mosse: ecco di cosa si tratta

Se pensavate di essere al sicuro dentro casa dopo l’installazione di una serratura europea, vi state sbagliando di grosso.

Anche questo nuovo tipo di serratura, progettata per offrire un alto livello di sicurezza contro le effrazioni, ha un nemico in grado di scassinarla: il Topolino Decoder. Vediamo insieme di che si tratta e come difendersi da questo oggetto molto amato dai ladri d’appartamento.

La minaccia alle serrature europee

È noto che le serrature europee per porte blindate offrano un livello di sicurezza e di affidabilità superiore rispetto alle serrature tradizionali.

Rispetto alle vecchie serrature, la serratura europea è dotata di un cilindro con molle rinforzate e contropistoncini in acciaio temprato, che offre una maggiore resistenza alle tecniche di scasso come il bumping e il trapano grazie a perni antitrapano.

Tuttavia, questo ingegnoso sistema di sicurezza “a prova di ladro” può essere messo in crisi da un piccolo attrezzo da scasso che si può trovare facilmente online: il Topolino decoder.

Si tratta di un decoder che funge da chiave universale e che permette quindi di aprire qualsiasi tipo di serratura europea in modo semplice e senza lasciare traccia di scasso.

Questo oggetto, in origine, nasce come supporto al lavoro dei fabbri, che spesso si trovano a dover aprire porte chiuse a chi dimentica le chiavi dentro casa.

E invece, in brevissimo tempo e grazie alla diffusione via Internet, il Topolino (così chiamato perché, nella forma, ricorda vagamente il personaggio dei fumetti Disney) è diventato un passe-partout per ladri e scassinatori, che lo utilizzano per entrare dentro gli appartamenti e svaligiarli.

Come difendersi da questo oggetto

Il decoder è stato inventato in Bulgaria, dove subito è stato integrato nella “valigetta degli attrezzi” dei topi d’appartamento – complice anche la sua facile reperibilità: si tratta di un oggetto acquistabile online, il cui costo si aggira fra i 300 e i 400 euro.

Presto ha fatto il giro dell’Europa, arrivando anche a noi, come confermano anche le nostre autorità: nelle scorse settimane, infatti, si sono registrati alcuni furti in diverse città italiane, da nord a sud – tutti riconducibili all’utilizzo del Topolino Decoder.

Al momento non esistono strumenti di difesa contro l’utilizzo di questo oggetto: l’unica strategia che ci permette di scongiurare il rischio di effrazione da parte dei ladri è l’installazione di un sistema di antifurto e videosorveglianza.

