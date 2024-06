Se ti depili con rasoio o lametta dovresti sempre fare queste 3 cose suggerite dalla dermatologa

Utilizzare il rasoio per la depilazione espone la nostra pelle a dei rischi: ecco come evitarli adottando queste piccole strategie, suggerite da un'esperta

Con il caldo e la bella stagione, tornano anche vestiti estivi e tessuti leggeri. Questi capi d’abbigliamento più che altri spingono le persone a voler eliminare i peli superflui da braccia, gambe, ascelle e inguine.

I metodi di depilazione sono numerosi e adatti a tutte le esigenze, ma il più veloce e indolore resta sempre il rasoio: economico e pratico, il rasoio garantisce una rimozione dei peli efficace e veloce – come veloce sarà poi la ricrescita della peluria, purtroppo.

Oltre alla rapidità con cui il problema dei peli si ripresenta, c’è anche un altro inconveniente legato all’utilizzo del rasoio, che si manifesta soprattutto in caso di pelle sensibile: le irritazioni.

Microtagli, brufoletti e rossori sono il “prezzo” da pagare per la depilazione con il rasoio: oltre a essere antiestetici, sono spesso dolorosi e possono portare conseguenze più gravi, come irritazioni.

Lo spiega bene, in un recente video sul proprio canale TikTok, la dermatologa americana Lindsey Zubritsky, suggerendo tre suggerimenti per una rasatura sicura e senza conseguenze sulla pelle.

Attenzione alla direzione del pelo

Ci è stato insegnato a passare il rasoio nella direzione contraria a quella di crescita del pelo, ma si tratta di un errore molto grave che può portare a irritazioni e tagli sulla pelle.

Come spiega la dottoressa Zubritsky, la rasatura in direzione contraria alla crescita dei peli provoca microtraumi e tagli sulla pelle, consentendo più infiammazioni, irritazioni e batteri. Il consiglio, quindi, è quello di muovere il rasoio nella direzione del pelo.

Usa sempre un gel

Dovrebbe essere scontato, ma per molte persone non lo è: mai radersi “a secco”, senza ricorrere a un prodotto specifico per la rasatura – sia esso un sapone o una crema per la depilazione.

Il motivo è molto semplice: i saponi e le creme per la depilazione hanno un’azione lubrificante e consentono una rasatura più fluida ed efficace.

In caso contrario, il rasoio troverebbe attrito al suo passaggio, e questo potrebbe portare più facilmente a tagli e microtraumi.

Ricorda l’esfoliazione

Infine, la dottoressa Zubritsky sottolinea l’importanza dell’esfoliazione prima della depilazione, per eliminare le cellule morte e per preparare i peli alla rasatura.

L’esperta consiglia di esfoliare la pelle una o due volte alla settimana con prodotti contenenti alfa e beta idrossiacidi (AHA e BHA), sostanze chimiche dalle numerose proprietà benefiche:

aiutano a rimuovere le cellule morte della pelle , migliorandone la levigatezza, la luminosità e la tono

, migliorandone la levigatezza, la luminosità e la tono penetrano nei pori e aiutano a liberarli da sebo, sporco e batteri (soprattutto in caso di acne o pelle grassa)

(soprattutto in caso di acne o pelle grassa) hanno anche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, permettendoci di prevenire o attenuare arrossamenti e irritazione connessi alla rasatura.

