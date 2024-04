Festa della Liberazione, musei aperti gratuitamente per il 25 aprile: la decisione del Ministero della Cultura

Porte aperte nei musei senza alcun costo per festeggiare il 25 aprile ed esplorare l’arte e il patrimonio culturale del nostro Paese

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato la decisione di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici statali in occasione della Festa della Liberazione domani 25 aprile 2024. Un gesto significativo per promuovere l’accessibilità alla cultura e celebrare una giornata dall’alto valore simbolico per la Nazione.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della già consolidata #domenicalmuseo, che prevede dodici giornate l’anno di ingresso gratuito nei musei statali, e aggiunge tre nuove date di accesso libero: il 25 aprile, il 2 giugno in cui ricorre la Festa della Repubblica e il 4 novembre, giorno della Festa delle Forze Armate.

Sangiuliano ha sottolineato l’importanza di associare la visita ai luoghi della cultura a ricorrenze nazionali di grande significato, offrendo così ai cittadini l’opportunità di celebrare la memoria storica attraverso l’arte e il patrimonio culturale.

Sul sito del Ministero della Cultura è disponibile l’elenco dei siti aperti

In merito alla decisione, il Ministro della Cultura ha dichiarato:

Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura.

Le visite si svolgeranno negli orari di apertura abituali, con la possibilità di prenotare l’accesso dove richiesto. Sul sito del Ministero della Cultura a questo link è possibile consultare l’elenco aggiornato in tempo reale dei siti che è possibile visitare suddivisi per regione.

Un’iniziativa che dunque offre un’opportunità unica per il pubblico di esplorare i musei e i parchi archeologici senza alcun costo, permettendo a un numero maggiore di persone di accedere alla cultura e all’arte approfittando della giornata festiva.

Fonte: Ministero della cultura

