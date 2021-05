Integratori di psillo ritirati per la presenza di ossido di etilene

Tre intregratori a base di Psillo sono stati ritirati dal Ministero della salute. Secondo quanto si legge negli avvisi di sicurezza resi n0ti dalle autorità, all’interno è stata accertata la presenza di ossido di etilene oltre i limiti consentiti.

Si tratta di una pericolosa sostanza che nell’ultimo anno è stata trovata sempre più spesso negli alimenti, soprattutto in quelli in cui era presente sesamo importato dall’India. In questo caso, i prodotti ritirati dal Ministero sono tre integratori del marchio Erba Vita spa, con sede in via dei Faggi n.26, Chiesanuova Rimini.

Qui i dettagli dei prodotti ritirati:

ERBA VITA GROUP – PSILLO CUTICOLA POLVERE 100 gr lotto 8821 scadenza 31/03/2024 (QUI l’avviso di sicurezza)

ERBA VITA GROUP – PSILLO CUTICOLA POLVERE 100 gr lotto 4921 scad. 29/02/2024 (QUI l’avviso di sicurezza)

ERBA VITA – ISPAGHUL conf.60 capsule (QUI l’avviso di sicurezza)

Se li avete acquistati, evitate di consumarli e riportateli indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Fonte di riferimento: Ministero della salute