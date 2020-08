Mars 2020: iniziata la missione Nasa che cerca segni di vita su Marte in attesa della prima esplorazione umana del pianeta

Marte fa sempre più gola e dopo le partenze degli ultimi giorni, dagli Emirati Arabi Uniti con Hope e dalla Cina con Tianwen 1, ora è il momento della missione Mars 2020 del rover Perseverance della Nasa.

Anch’essa si propone di raggiungere il Pianeta Rosso per ricavare dati preziosi, raccogliere campioni di rocce, esplorare il sito di atterraggio, ovvero il Jezero Crater, scoprire se abbia mai accolto la vita e se ce ne sia ancora traccia. Dati utili anche per preparare eventuali missioni future con equipaggio.

Il lancio del razzo Atlas 541 con destinazione Marte è avvenuto a Cape Canaveral il 30 luglio. L’amministratore della Nasa Jim Bridenstine ha dichiarato a tal proposito:

“Con il lancio di Perseverance, iniziamo un’altra missione storica di esplorazione. Questo fantastico viaggio ha già richiesto il meglio di tutti noi affinché il lancio potesse essere effettuato in questi tempi difficili. Ora ci aspettiamo che la sua incredibile scienza porti a casa campioni di Marte anche mentre avanziamo missioni umane sul Pianeta Rosso. Come missione, come agenzia e come paese, persevereremo “.