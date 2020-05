Questo non è un triplo arcobaleno (si tratta di un fenomeno ancora più raro)

Uno spettacolo per gli occhi dei fortunati che lo hanno ammirato. Apparentemente potrebbe sembrare un triplo arcobaleno ma non lo è. Si tratta infatti di un fenomeno ancora più suggestivo noto come arcobaleno riflesso.

A immortalarlo è stato Earl Martin, che vive a Everett, nello stato di Washington. La foto mostra un doppio arcobaleno accompagnato da un terzo arco colorato, situato in mezzo, caratterizzato però da una diversa angolazione.

Si tratta di un fenomeno naturale difficile da osservare e per questo ancora più suggestivo: è l’arcobaleno riflesso, che si forma quando la luce solare si irradia verso l’alto dopo essersi riflessa ad esempio nella sabbia bagnata o in uno specchio d’acqua particolarmente calmo. In questo caso, la luce si è specchiata nelle acque di Puget Sound nel nord-ovest del Pacifico, lungo la costa nord-occidentale dello stato americano di Washington.

Come si forma un arcobaleno riflesso

Un arcobaleno riflesso si forma quando la luce che è stata prima riflessa dentro le gocce viene ulteriormente riflessa da una massa di acqua prima di raggiungere l’occhio dell’osservatore. Il risultato non è quindi è un’immagine specchiata ma il secondo arcobaleno si trova a un’angolazione legata all’altezza del sole.

Earl Martin ha scattato questa foto il 5 maggio scorso chiedendo agli esperti di EarthSky di cosa si trattasse.

“Quando ha scattato questa foto, Earl Martin si chiedeva se avesse catturato un arcobaleno triplo. Ma ciò che gli esperti di ottica dell’atmosfera chiamano arcobaleni terziari o quaternari sono ben altro. Earl ha immortalato quello che viene chiamato un arcobaleno riflesso” spiegano.

A illustrare nel dettaglio la genesi di questo fenomeno è Les Cowley sul sito Atmospher Optics con un diagramma, che mostra esattamente come si formano gli arcobaleni a riflessione o riflessi.

“Il diagramma mostra il cerchio completo di un normale doppio arcobaleno, più un altro cerchio completo: l’arcobaleno riflesso, che si riflette da uno specchio d’acqua” spiega Les Cowley.

In questo caso, quello che l’osservatore è riuscito a fotografare è un doppio arcobaleno accompagnato da un arcobaleno riflesso.

A dir poco fortunato!

Fonti di riferimento: Earthsky, Atoptics,

