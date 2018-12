Vi piacerebbe poter mantenere fresca la vostra frutta più a lungo? Potrebbe bastare un piccolo adesivo da appiccicare sopra per evitare che questa si guasti troppo in fretta e finisca per essere sprecata.

Limitare al minimo gli sprechi alimentari è una delle grandi sfide del nostro tempo. Tra i cibi più problematici in questo senso ci sono frutta e verdura che deperiscono in pochi giorni. Per ovviare al problema, una società malese ha ideato una semplice ma efficace soluzione. Si tratta di un piccolo adesivo che impedirebbe alla frutta di rovinarsi troppo in fretta riuscendo a conservarsi per circa 2 settimane.

Da non confondere con quegli stickers che troviamo su alcuni frutti per fornire informazioni ai consumatori, Stixfresh (così è stato battezzato l’innovativo prodotto) contiene una speciale formula completamente naturale in grado di rallentare il processo di maturazione dei frutti mantenendoli freschi più a lungo.

L’adesivo è realizzato con materiali organici al 100% e contiene una miscela di cloruro di sodio ionizzato e cera d'api che aiuta a rallentare l'attività batterica nel frutto e quindi a ritardare il processo di maturazione. Inoltre sarebbe in grado di inibire lo sviluppo di muffe sui frutti.

L’azienda sostiene che questi adesivi sono del tutto sicuri, così sicuri che addirittura potrebbero essere mangiati!

Zhafri Zainudin, fondatore di Stixfresh, afferma di aver avuto l'idea degli adesivi quattro anni fa dopo aver visitato un amico che gestiva una bancarella di frutta. L'uomo si lamentava di perdere denaro ogni giorno a causa dei frutti marci e si mostrava rassegnato in quanto "non si può impedire alla natura di fare il suo corso".

L'uomo d'affari malese, però, ha voluto trovare quantomeno il modo di rallentarne l'azione. Collaborando con l'università di Selangor, Universiti Putra Malaysia, istituti di ricerca e agenzie come Mardi, Standard and Industrial Research Institute della Malesia e altre università, è riuscito a sviluppare e testare i suoi adesivi. Sono serviti tre anni per perfezionare il processo di produzione e l'efficacia del suo prodotto innovativo ma c'è effettivamente riuscito.



Originariamente gli adesivi Stixfresh venivano utilizzati solo per prolungare la durata di conservazione dei mango, ma in seguito la società si rese conto che lavoravano bene anche su altri frutti della stessa dimensione e con una consistenza simile come avocado, papaia, dragon fruit, mele e pere.

Francesca Biagioli

