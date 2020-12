Maltempo a Venezia: il Mose entra in azione per la prima volta di notte e il livello di marea in laguna non supera i 75 centimetri

Il Mose salva Venezia, per la prima volta in notturna. Dopo il 3 ottobre, quando l’opera è entrata per la prima volta in funzione con successo, ieri notte la città, colpita dal maltempo, si salva: le dighe si alzano già alle 23.30 del 4 dicembre e la marea non supera i 75 centimetri.

Il maltempo nella splendida città veneta imperversa in realtà da giorni ma per ora le dighe mobili funzionano e stanno proteggendo uno dei più grandi patrimoni artistici e culturali del mondo (nonché centinaia di persone), che, per la sua unica posizione, è da sempre soggetta a terribili e pericolosi allagamenti.

Il Mose (acronimo di Modulo sperimentale elettromeccanico) è una poderosa opera ingegneristica costituita da un sistema di dighe mobili, a loro volta formate da quattro barriere poste alle tre bocche di porto della laguna di Venezia.

I lavori sono iniziati ufficialmente il 14 maggio 2003 per un sistema progettato per difendere la laguna da maree alte fino a 3 m con entrate in funzione in previsione di maree superiori a 110 cm.

Non esente da guai giudiziari che hanno rallentato le opere, la consegna definitiva è prevista per la fine del 2021 ma già da ottobre sono in corso sperimentazioni sul campo. E per la prima volta il Mose è entrato in funzione in notturna, alle 23.30 del 4 dicembre, salvando (di nuovo) la città.

Grazie a tutte le persone adesso impegnate nelle operazioni al #Mose. Ore 22.30 di venerdì 4-12-20 Venezia è difesa dall’acqua alta! 💪❤️ Tutte le paratoie sono su! Posted by Luigi Brugnaro on Friday, December 4, 2020

Le foto pubblicate dal sindaco Luigi Brugnaro e dal Comune di Venezia sono eloquenti.

🔸 #AcquaAlta🔸@ICPSMVenezia comunica che il

picco massimo di questa notte è stato: 🔸129 cm alla diga del Lido con vento da 150/160gradi 🔸 A Punta Salute circa 20cm in più rispetto Chioggia 🔸54cm di differenza massima tra punta Salute e Lido. ✅attivato il #Mose pic.twitter.com/biGNuIPUKn — Comune di Venezia (@comunevenezia) December 5, 2020

