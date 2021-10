Canarie: paura per i cani intrappolati dalla lava. Perse le loro tracce, ma le ricerche continuano senza sosta

Sono ore di angoscia per i sei cani rimasti intrappolati dalla lava sull’isola di La Palma, dove dallo scorso 19 settembre è in corso una violenta eruzione del vulcano Cumbre Vieja.

Come vi avevamo raccontato, per alcuni giorni alcuni volontari delle compagnie Ticom Soluciones SL e Volcanic Life hanno fornito loro acqua e cibo tramite droni e i soccorritori erano già pronti per effettuare la delicata operazione di salvataggio attraverso dei droni cargo.

Tuttavia, nelle ultime i cani sembrano essere svaniti nel nulla. Dai voli di ricognizione, infatti, sono stati avvistati soltanto due conigli, mentre dei cani non sembra esserci traccia al momento. La sparizione improvvisa dei cani ha messo in allarme i volontari, che temono il peggio, ovvero la loro morte. Ma le speranze non si sono spente definitivamente l’associazione animalista Leales.org, che sta coordinando i soccorsi, ha confermato che le ricerche proseguiranno, anzi verranno intensificate.

Últimas noticias sobre los vuelos de reconocimiento de la zona ℹ️ ÚLTIMAS NOTICIAS ℹ️Esta tarde hemos realizado varios #vuelos de reconocimiento sobre la zona donde se encontraban los perros.Gracias a nuestro dron equipado con cámara #térmica, hemos podido comprobar que de estar los perros por la zona, dispondrían de varios recipientes con #agua a una temperatura que ronda los 17º, por lo que no se encontrarían deshidratados.🚀 Mañana vamos a reanudar la búsqueda con dos #drones por la misma zona, e intentaremos ampliar el radio lo máximo posible.🙏 ¡Muchas gracias de nuevo por el apoyo y continuamos informándoos! #Aerocamaras #PerrosLaPalma #VamosAIntentarlo Posted by Aerocamaras Especialistas Drones on Wednesday, October 20, 2021

“Grazie al nostro drone dotato di una termocamera, abbiamo potuto verificare che, se i cani dovessero trovarsi nella zona, avrebbero a disposizione contenitori con acqua a una temperatura di circa 17° C, quindi non sarebbero disidratati” spiegano.

Speriamo in un lieto fine per i pelosetti di La Palma!

