Cucciolo di foca si avvicina a riva per giocare, bagnanti gli lanciano contro pietre e sassi tra risate e schiamazzi

Я ХЕРЕЮ ПРОСТО!!! ⠀ Неужели у людей полное отсутствие мозгов??? ⠀ Если животное подошло к вам так близко, значит оно доверяет!!! Как можно смотреть, как толпа закидывает беззащитное животное камнями, которое ничего вам не сделало и ржать??? ⠀ Я не знаю как нужно воспитывать детей в семье, чтобы для них это было НОРМАЛЬНЫМ! ⠀ Когда же мы уже поймём, что нужно ценить и беречь каждое существо на планете? Какой ещё болячкой нас нужно ударить, чтобы понять, что милосердие и сострадание должны быть во главе?