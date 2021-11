Le foto di animali più divertenti del 2021: ecco i vincitori del Comedy Wildlife Photography Awards

L'azienda che dice no all’obsolescenza programmata

Avevamo sbirciato tempo fa tra i finalisti e ora finalmente sono usciti i vincitori dell’edizione 2021 del Comedy Wildlife Photography Awards, il concorso che premia le fotografie faunistiche più spassose e divertenti del mondo.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato “Ouch!” di Ken Jensen, dove una scimmia dello Yunnan cinese sembra urlare di dolore mentre fa una “spaccata”. Ma l’apparenza per fortuna inganna. Si tratta infatti di un comportamento volutamente aggressivo.

Tra i vincitori delle diverse categorie in gara troviamo anche Ninja Prairie Dog! di Arthur Trevino, I guess summer’s over (una delle foto finaliste) di John Speirs, Let’s dance di Andy Parkinson. Non ci resta che addentrarci alla scoperta di tutte le spassose foto vincitrici dell’edizione 2021.

Ouch! di Ken Jensen

Sembra urlare di dolore la scimmia immortalata nello Yunnan cinese da Ken Jensen, vincitrice del primo premio. Ma le cose sono diverse da come appaiono, per fortuna. La scimmia in realtà urla per dimostrare la propria forza e aggressività.

Ninja Prairie Dog! di Arthur Trevino

Questa foto di Arthur Trevino ha vinto nella categoria “Serian Creatures on the Land Award di Alex Walker”. Ritrae un’aquila che anziché godersi la sua piccola preda, ne viene spaventata!

Time for school di Chee Kee Teo

Nella categoria “Creatures Under the Sea Award”, una lontra dal pelo liscio “morde” il suo cucciolo di lontra per portarlo avanti e indietro per la lezione di nuoto. Che mamma amorevole!

I guess summer’s over di John Speirs

– Stavo fotografando i piccioni in volo quando questa foglia è atterrata sul muso dell’uccello -, ha spiegato John Speirs che, con questo divertente scatto, si è aggiudicato la vittoria nella categoria “Premio Spectrum Photo Creatures in the Air”.

Hugging Best Friend After Lockdown di Rahul Lakhmani

Nella categoria video ha vinto il filmato di Rahul Lakhmani: simpaticissimo l’abbraccio fra due amici che non si vedevano da tempo, complice forse il lockdown.

The Joy of a Mud Bath di Vicki Jauron

Avete mai provato a fare un bagno di fango? Potrebbe rivelarsi un’esperienza estremamente piacevole, parola di elefante.

Let’s dance di Andy Parkinson

Passiamo quindi alla categoria “Highly Commended winners”, che quest’anno ha premiato diverse fotografie. A partire dalla simpatica Let’s dance di Andy Parkinson che ritrae due cuccioli di orso della Kamchatka mentre si affrontano in una lotta celebrativa.

See who jumps high di Chu han lin

Altro scatto vincitore della categoria “Highly Commended winners” è See who jumps high di Chu han lin. Chi salta più in alto?

Majestic and Graceful Bald Eagle di David Eppley

Costruire nidi è un’attività davvero sfiancante e a volte può capitare qualche imprevisto!

The Green Stylist di Gurumoorthy K

Sembra un po’ contrariato il camaleonte indiano fotografato da Gurumoorthy K. Si direbbe proprio verde di rabbia!

Treehugger di Jakub Hodan

Si sta grattando il naso sulla corteccia o la sta baciando? Chissà!

Chinese whispers di Jan Piecha

Sembrano intenti a raccontarsi segreti o a sparlare di qualcuno i simpatici procioni di Jan Piecha. Cosa staranno blaterando?

Missed di Lea Scaddan

Tutti concentrati in una seriosissima battaglia finché uno dei due canguri non ha mancato il colpo!

How do you get that damn window open? di Nicolas de VAULX

Intrufolarsi nelle case altrui oltre che vietato, è un mestiere difficile!

Peekaboo di Pal Marchhart

Starà giocando a nascondino questo giovane orso? Sembra proprio di sì!

I got you di Roland Kranitz

Ultima fotografia vincitrice della categoria “Highly Commended winners” è I got you di Roland Kranitz. Ti prendo io, non preoccuparti amico!

FONTE: Comedy Wildlife

