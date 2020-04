Terremoto a Napoli, paura nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.9

La terra trema in Campania e fa paura. Un terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato la scorsa notte alle 2.50 nel napoletano. L’epicentro è stato localizzato a Pozzuoli, nei pressi della Solfatara.

Paura per gli abitanti di Napoli e Pozzuoli. Nel cuore della notte infatti una scossa di magnitudo 2.9 è stata chiaramente avvertita in tutta l’area. Nonostante non sia stata violenta, l’epicentro era a soli 2 km di profondità.

A destare preoccupazione, oltre alla scossa, è stato il fatto che si sia verificata proprio a ridosso dei Campi Flegrei, la celebre caldera in stato di quiescenza. Per questo la zona rimane una sorvegliata speciale.

A dicembre del 2016 venne rilevata anche un’intensa attività vulcanica che mise in allarme la comunità scientifica in vista di una possibile eruzione. Pochi mesi dopo, nel maggio del 2017, uno studio condotto dall’University College di Londra e dall’Osservatorio Vesuviano scopri che la caldera dei Campi Flegrei fosse più vicina all’eruzione rispetto a quanto si pensasse.

Per fortuna al momento nulla lascia presagire che a breve si verificheranno eventi di questo tipo. Ma la gente che ha avvertito il sisma ha comunque avuto paura:

La paura più grande è stato il dubbio tra resto a casa o corro a mettere mascherine e guanti e scendiamo in strada? Nemico fuori e dentro #Terremoto — Miki 🍺🌵🎈 💚💙💜 (@decemvber16) April 8, 2020

5 Piano, Soccavo (Napoli). Letto che vibra pesantemente per diversi secondi. Se ci penso mi tremano ancora le gambe. Ma dico io, ma perché sempre di notte??? #Terremoto #INGV # — Urgias Giusy (@UrgiasGiusy) April 8, 2020

Soccavo, ultimo piano vi lascio immaginare. Mi gira tantissiml la testa🤕#Terremoto — Rossella (@PincRosky) April 8, 2020

Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV di Napoli, “con riferimento ai quattro livelli di allerta previsti dal piano di emergenza predisposto dalla Protezione Civile lo stato attuale ai Campi Flegrei corrisponde al LIVELLO GIALLO”.

Inoltre, i Campi Flegrei sono costantemente monitorati: per via della incrementata attività dell’area vulcanica l’Osservatorio Vesuviano emette bollettini settimanali per il Dipartimento della Protezione Civile. L’ultimo era stato reso noto ieri:

“Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia che nell’ultima settimana nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 19 terremoti (Mdmax = 0.9)”

Fonti di riferimento: Bollettino Campi Flegrei, INGV

