“State saccheggiando e distruggendo la mia casa”. La leader del popolo Waorani, che difende l’Amazzonia, scrive ai leader della Terra

“La vostra civiltà sta uccidendo la vita sulla terra”. Non le manda a dire Nemonte Nenquimo, la leader indigena dell’Ecuador, che ha deciso di scrivere una lettera aperta ai presidenti dei nove paesi dell’Amazzonia e a tutti i leader mondiali che “condividono la responsabilità del saccheggio della nostra foresta”.

A loro ricorda un dato fondamentale: i problemi che il suo popolo Waorani e tutti i popoli indigeni dell’Amazzonia devono affrontare sono provocati esclusivamente dall’avidità capitalista.

Era il 2019 quando Nemonte Nenquimo, presidente del Consiglio di coordinamento del popolo Waorani dell’Ecuador (Conconawep), ottenne che la giustizia ecuadoriana proibisse lo sfruttamento del petrolio in una giungla all’interno del territorio Waorani.

Un anno dopo, il giorno in cui l’Ecuador celebra l’interculturalità – il 12 ottobre –, ha inviato una lettera ai governanti del mondo avvertendoli di ciò che la loro cupidigia dettata dallo sfruttamento estremo di terre e risorse fa agli ecosistemi naturali.

“La foresta pluviale amazzonica è la mia casa. Vi scrivo questa lettera perché i fuochi infuriano ancora. Perché le corporazioni stanno versando petrolio nei nostri fiumi. Perché i minatori stanno rubando l’oro (come lo sono stati per 500 anni) e si lasciano dietro fosse aperte e tossine. Poiché gli accaparratori stanno tagliando la foresta primaria in modo che il bestiame possa pascolare, le piantagioni possono essere coltivate e l’uomo bianco può mangiare”, incalza Nemonte Nenquimo, 35 anni e considera dalla rivista americana Time una delle 100 persone più influenti nel mondo nel 2020.

La sua lettera, pubblicata in inglese su The Guardian, è stata originariamente consegnata in Wao-terero, la lingua dei Waorani, una etnia di 4.800 persone che vive nelle province di Pastaza, Napo e Orellana.

Sebbene le leggi ecuadoriane riconoscano i loro diritti di proprietà su circa 800mila ettari di terra amazzonica, lo Stato mantiene il diritto di proprietà sulle risorse naturali del sottosuolo, una definizione giuridica che ha consentito lo sfruttamento intensivo del petrolio sin dal 1970.

“Se non proteggo la foresta, la distruggeranno… Ciò che difendiamo non giova solo al popolo Waorani. La foresta fornisce al mondo aria pulita”, ha ricordato Nenquimo. “Vengono per distruggere la nostra vita e inquinare l’acqua. Distruggono tutto ciò che abbiamo, inclusa la nostra lingua”, ha aggiunto la donna che spera che sua figlia di cinque anni possa vivere in una “foresta verde piena di animali, medicine antiche, gioia e libertà”.

Continua:

“[..] per i popoli indigeni è chiaro: meno sai di qualcosa, meno valore ha per te e più è facile distruggerla. E per facile intendo: senza colpa, senza rimorso, scioccamente, persino rettamente. E questo è esattamente ciò che state facendo a noi come popolazioni indigene, ai nostri territori della foresta pluviale e, in ultima analisi, al clima del nostro pianeta. [..] Quando dite che le compagnie petrolifere hanno nuove meravigliose tecnologie che possono sorseggiare il petrolio da sotto le nostre terre come i colibrì sorseggiano il nettare da un fiore, sappiamo che state mentendo […]. Quando dite che l’Amazzonia non sta bruciando, non abbiamo bisogno di immagini satellitari per dimostrare che avete torto; stiamo soffocando nel fumo dei frutteti che i nostri antenati piantarono secoli fa. Quando dite che stai cercando urgentemente soluzioni climatiche, ma continuiate a costruire un’economia mondiale basata sull’estrazione e l’inquinamento, sappiamo che stai mentendo perché siamo i più vicini alla terra e i primi a sentire le sue grida.

Non ho mai avuto la possibilità di andare all’università e diventare un dottore, un avvocato, un politico o uno scienziato. I miei anziani sono i miei insegnanti. La foresta è la mia insegnante. E ho imparato abbastanza (e parlo spalla a spalla con i miei fratelli e sorelle indigeni in tutto il mondo) per sapere che avete smarrito la strada e che siete nei guai (anche se non lo capite ancora del tutto) e che il vostro problema è una minaccia per ogni forma di vita sulla Terra. Ci avete imposto la vostra civiltà e ora guardate dove siamo: pandemia globale, crisi climatica, estinzione di specie e, alla base di tutto, povertà spirituale diffusa. In tutti questi anni di presa, presa, presa dalle nostre terre, non avete avuto il coraggio, né la curiosità, né il rispetto di conoscerci. Per capire come vediamo, pensiamo e sentiamo e cosa sappiamo della vita su questa Terra”.

E conclude:

“La Terra non si aspetta che la salviate, si aspetta che la rispettiate. E noi, come popoli indigeni, ci aspettiamo lo stesso”.

QUI trovate la lettera integrale.

Fonte: The Guardian

