C’è un focolaio di Ripersiella hibisci, cocciniglia pericolosa mai vista prima in Europa

Si chiama Ripersiella hibisci e finora non era ancora stata documentata in Europa: si tratta di uno pseudococcide, che trascorre il suo ciclo di vita sulle radici di una pianta e di cui un focolaio è stato rilevato in Svizzera. Ora le autorità elvetiche stanno cercando di circoscriverlo.

A darne notizia è l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufag) che ha comunicato che, tra marzo e maggio, nel Paese svizzero sono state vendute diverse piante ornamentali infestate proprio da quell’organismo nocivo.

Il Servizio fitosanitario federale esorta gli acquirenti ad annunciarsi senza indugio, onde fermare immediatamente ogni possibile diffusione.

Questa specie di cocciniglia è infatti classificata come organismo dannoso particolarmente pericoloso in Svizzera e nell’UE.

Cos’è la Ripersiella hibisci

Secondo quanto si legge sul sito dell’Efsa la Ripersiella hibisci (Hemiptera: Rhizoecidae) è presente in Giappone, Cina e Taiwan e si è diffuso poi negli Stati Uniti, in Florida, Hawaii e nel territorio di Porto Rico.

La R. hibisci è una cocciniglia polifaga che si nutre di radici di piante monocotiledoni e dicotiledoni. Il danno alle radici riduce l’assorbimento di nutrienti e acqua, ritarda la crescita delle piante e può far appassire o scolorire le foglie, mentre le piante fortemente infestate possono morire. La letteratura si riferisce più comunemente ai danni alle piante ornamentali in vaso coltivate in serra come Cuphea, Hibiscus, Pelargonium e Phoenix. Tutte le fasi della vita si verificano nel terreno e le piante ospiti per la semina con i substrati di crescita forniscono un percorso per uova, ninfe e adulti.

L’importazione da paesi terzi (diversi dalla Svizzera) di terreno o terreno di coltura attaccato a piante da piantare è vietata e quindi riduce la probabilità, ma non impedisce l’ingresso di R. hibisci, poiché gli individui possono rimanere attaccati alle radici.

L’appello dell’Ufag

A marzo, 50 piante di Callistemon, detta anche anche scovolina, sono state importate in Svizzera da un’azienda italiana dove è stato poi rilevato un focolaio di Ripersiella hibisci. In precedenza l’organismo non era mai stato rilevato in Europa: può infestare varie piante ospiti, specialmente quelle in vaso, come l’ibisco (Hibiscus), l’oleandro (Nerium oleander), la scovolina (Callistemon), i rododendri (Rhododendron), i fichi (Ficus) e varie specie di bonsai. Le piante inizialmente mostrano una crescita ritardata, diventano gialle e appassiscono, e alla fine muoiono.

È importante evitare che questo nuovo e pericoloso organismo nocivo si radichi in Svizzera e diventi una minaccia per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Le aziende che hanno ricevuto piante infestate sono già state informate. Dai riscontri ricevuti, le 50 piante di Callistemon importate sono state vendute in gran parte a privati tra marzo e maggio 2021. Gli acquirenti delle piante di Callistemon sono esortati a contattare immediatamente il Servizio fitosanitario federale per prevenire che questo parassita si diffonda in Svizzera. I vasi delle piante di Callistemon infestate sono contrassegnati con un passaporto fitosanitario (Plant Passport) recante la bandiera europea e il numero IT-19-0327.

Fonti: Ufag / Efsa

