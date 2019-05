Avocado al posto dei carboidrati, aiuta a tenere a bada l’appetito e a dimagrire

L’avocado può essere un buon sostituto dei carboidrati (soprattutto quelli raffinati) per chi è a dieta dato che, tra l’altro, aiuta a tenere a bada il senso di fame. A dirlo una nuova ricerca americana che ha valutato i benefici dell’utilizzo di questo frutto esotico nell’alimentazione quotidiana.

Sembrerebbe un controsenso, dato che si tratta di un frutto molto calorico e ricco di grassi, ma in realtà l’avocado è un ottimo alleato della dieta, e per diversi motivi. Se viene utilizzato al posto dei carboidrati raffinati può infatti contribuire ad eliminare il grasso in eccesso tenendo a bada l’appetito (non a caso esiste la dieta dell’avocado di cui vi abbiamo già parlato).



A questa conclusione, che è in realtà una conferma a quanto già si sapeva su uno dei frutti del momento, è arrivato uno studio del Center for Nutrition Research dell'Illinois Institute of Technology pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients. La ricerca ha monitorato lo stato di salute di 31 adulti in sovrappeso a cui è stato fatto consumare avocado fresco al posto dei carboidrati raffinati valutando la sensazioni che provavano le persone a sei ore dal pasto.

Questo frutto si è mostrato in grado non solo di tenere a bada l’appetito ma anche, grazie alla presenza di fibre e grassi buoni, di ridurre i picchi glicemici, con il vantaggio di abbassare il rischio di malattie cardiovascolari e diabete. Aiuterebbe dunque in maniera significativa nel controllo del metabolismo.

Alla luce di ciò, i ricercatori si mostrano convinti che l’avocado possa aiutare chi è in sovrappeso in quanto aumenta il senso di soddisfazione dopo i pasti e di conseguenza aiuta a mangiare meno. Andrebbe utilizzato in questo senso proprio al posto dei carboidrati raffinati, considerati tra i peggiori nemici della dieta (non bisogna però escluderli del tutto ma semplicemente limitare le porzioni e sostituirli con quelli integrali).

Il consiglio è dunque quello di inserirlo più spesso nella nostra alimentazione, scegliendo magari avocado di provenienza italiana e ricordandoci sempre di lavarlo prima di consumarlo!

Leggi anche:

Francesca Biagioli