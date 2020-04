Le nuove scatole in cartone delle TV Samsung si trasformano in case per gatti

La Samsung ha avuto una brillante idea per fare in modo che chi acquista una TV possa riutilizzare la scatola, riducendo così l’impatto ambientale delle confezioni. Le nuove scatole in cartone del noto marchio, infatti, possono essere trasformate in case per gatti, e anche in portariviste.

Scatole e scatoloni di cartone dove vengono imballati prodotti di vario genere, sono rifiuti spesso ingombranti che, se non si riciclano o riutilizzano in maniera creativa (ad esempio per fare lavoretti con i bambini), contribuiscono ad aumentare il volume, già abbastanza grande, della spazzatura che produciamo ogni giorno.

Samsung ha pensato allora di proporre una scatola “intelligente” che dopo il primo utilizzo può avere una seconda vita. Come? Diventando una casa per gatti oppure un pratico portariviste, per esempio, oggetti utili che possono fare comodo a tante persone che acquistano le TV.

All’interno delle confezioni di alcuni modelli di TV (Frame, Sero e Serif), vi sono le istruzioni su come riutilizzare il nuovo “eco-packaging” di Samsung, realizzato in cartone ondulato ecologico. Vengono fornite infatti tutte le indicazioni per tagliare correttamente la scatola e riassemblarla così da creare le nuove strutture che, ovviamente, recano il marchio Samsung in bella vista (la ditta ottiene così il vantaggio di farsi pubblicità nelle case).

Chi acquista avrà a disposizione un manuale che guida i clienti su come realizzare articoli per la casa a partire dalle scatole di cartone, a questo è possibile accedere tramite la scansione del codice QR sulla confezione. Non solo case per gatti e portariviste, dunque, ma anche altri piccoli oggetti come tavolini e scaffali utili a riporre dispositivi elettronici, incluso il telecomando.

L’idea è stata particolarmente gradita da molti consumatori, soprattutto quelli che si divertiranno a sfruttarla per i gatti di casa o che amano il fai da te. E i gatti, si sa, amano le scatole!

Fonti di riferimento: Samsung

