Menù, regali, decorazioni: la guida di greenMe per un Natale più buono con la Terra

Tutti possiamo fare qualcosa per il Pianeta, anche a Natale! Questa festività è il momento giusto per prendersi del tempo per sé e i propri affetti, mettersi a tavola insieme e scambiarsi i regali. Purtroppo però, spesso non si pensa ai danni che possono recare i festeggiamenti all’ecosistema: presi dal comprare, non pensiamo che spesso tutto quello che ci serve è a portata di mano e che, con le giuste accortezze, si può risparmiare in termini economici e ambientali.

Un Natale sostenibile significa anche tornare alla natura più profonda di questa festa, lontano dal consumismo sfrenato e dalle spese eccessive, per vivere una dimensione autentica, fatta di affetto e vicinanza. Questo non vuol dire rinunciare al divertimento di creare addobbi per la casa o pranzi generosi, ma semplicemente prestare quell’attenzione in più, per far del bene a noi e all’ambiente.

Abbiamo scelto per voi idee semplici, da realizzare con materiali ecologici, facilmente reperibili ed economici. Troverete creazioni alla portata di tutti, così da poter coinvolgere anche i bambini e chi chi non ha dimestichezza con i lavoretti creativi.

Ecco quindi che possiamo auto-produrre le decorazioni, ma anche i pacchetti e i regali, con l’aiuto dei nostri cari, utilizzando ciò che la natura ci offre o riciclando gli oggetti che non utilizziamo più. La nostra guida fornisce anche dei suggerimenti per scegliere l’albero di Natale perfetto, senza dimenticare alcuni consigli per addobbarlo e abbellirlo nella maniera più green. Potrete anche costruirne uno con dei materiali da riciclare!

Per addobbare l’albero di Natale possiamo scegliere decorazioni ecologiche e a costo zero raccolte nei boschi e nei parchi, oppure spezie, frutta essiccata o decorazioni fatte con le nostre mani.

Oltre agli addobbi, nella guida troverete tante decorazioni natalizie fai da te per la casa, dalle ghirlande da appendere all’ingresso ai centrotavola, che potrete realizzare recuperando aghi di pino, bacche, pigne e ghiande. Ci sono anche le istruzioni per realizzare candele e lanterne, dando così un tocco di magia alla vostra abitazione.

Se non sapete cosa regalare ai vostri cari, un’idea è quella di creare un dono con le proprie mani, un gesto sempre molto apprezzato; nella guida ci sono diverse idee: sali aromatizzati, liquori e cosmetici, ce n’è per tutti i gusti! Naturalmente potrete confezionare dei deliziosi pacchetti riciclando carta, sacchetti e nastri.

Infine abbiamo pensato a una serie di ricette vegetariane e vegane, dall’antipasto al dolce, da poter preparare nei giorni di festa, rispettando il Pianeta e i suoi abitanti.

Ecco il nostro regalo di Natale per voi! Una guida gratuita al Natale green, scaricala QUI

