Colgate lancia il primo tubetto di dentifricio riciclabile al 100% e condivide il brevetto con le aziende concorrenti

I tubetti di dentifricio rientrano tra i materiali più difficili da riciclare in quanto realizzati da un mix di plastica e alluminio. Ogni anno in tutto il mondo ne vengono venduti circa 20 miliardi e ciò rappresenta un enorme problema per l’inquinamento.

Per ridurre l’impatto ambientale di questi prodotti usati giornalmente, Colgate-Palmolive ha lanciato sul mercato australiano il primo tubetto di dentifricio riciclabile al 100%. Il nuovo tubetto, che potrà essere conferito nel contenitore per la plastica, è il risultato di cinque anni di ricerca.

Qualcuno potrà anche obiettare che si tratta dell’ennesimo caso di greenwashing da parte di una multinazionale, ma oltre a progettare la nuova confezione, l’azienda ha anche deciso di condividere il brevetto della tecnologia con i suoi concorrenti per produrre meno rifiuti inquinanti e tutelare il Pianeta. Il nuovo tubo della linea Smile for Good è realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE), la stessa plastica utilizzata per le bottiglie di latte e i tappi.

“Rendere i tubetti di dentifricio parte dell’economia circolare aiuterà a mantenere la plastica produttiva e ad eliminare gli sprechi. C’è molto lavoro da fare, ma il lancio di Colgate Smile for Good è un primo passo importante” – ha affermato Simon Petersen, CEO di Colgate-Palmolive South Pacific – “Colgate-Palmolive desidera che tutti i tubetti di dentifricio seguano gli stessi standard di riciclaggio che abbiamo raggiunto, quindi condividiamo apertamente la nostra tecnologia con i concorrenti del settore dei dentifrici e con i produttori di tutti i tipi di tubetti”.

La multinazionale si è posta l’obiettivo di realizzare imballaggi riciclabili o compostabili al 100% entro il 2025.

La linea Colgate Smile for Good include i due dentifrici Smile for Good Protection, Smile for Good Natural White (con il 99,7% degli ingredienti di origine naturale) e lo spazzolino Colgate Bamboo Charcoal, totalmente in bambù e quindi biodegradabile.

Attenzione, però, perché non è tutto oro quel che luccica. Non tutti i dentifrici Colgate sono affidabili e privi di sostanze pericolose per la salute. Se tra i migliori troviamo quelli la linea Colgate Smile for Good, non si può dire lo stesso dei dentifrici Complete 8 Extra Fresh e Max Fresh Cooling Crystals, che sono stati classificati come “inadeguati” in una delle ultime indagini condotte dalla rivista tedesca Öko-Test su un campione di 60 dentifrici, venduti comunemente nei supermercati e nelle farmacie.

Noi consigliamo per ridurre a zero la plastica nelle confezioni di ricorrere ai dentifrici solidi o ancora meglio autoprodurre il proprio dentifricio

