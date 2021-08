Questi scrub fai da te mantengono la pelle liscia, idratata e morbida anche dopo le vacanze

L’estate sta per finire e, di conseguenza, anche gli effetti benefici del sole sulla pelle. Ma niente paura. Per mantenere una pelle morbida, idratata e luminosa basta seguire qualche accortezza e qualche rimedio della nonna. Il miglior modo per avere una pelle al top anche dopo l’estate è fare di tanto in tanto degli scrub per il corpo che aiutano a esfoliarla e a renderla liscia. Come? Basta usare dei semplici ingredienti naturali che potete trovare nella vostra dispensa.

Scrub al sale

300 g di sale grosso

50 g di avocado (oppure olio di sesamo o olio di jojoba)

25 g di cacao in polvere non zuccherato

tre gocce di olio essenziale di vaniglia

miele per addolcire

adattati ad uso cutaneo (possono essere irritanti). I migliori per la pelle sono rosa, rosmarino, limone, mandarino, lavanda e camomilla. Mettete insieme gli ingrediente secchi, dopodiché aggiungere l’avocado o l’olio da voi scelto, fino a formare un composto abbastanza consistente seppur cremoso. In caso non fosse sufficiente, aggiungete del miele (nutriente per la pelle) o, se siete vegani, altro olio. Infine, mettete poche gocce di olio essenziale: qui vi abbiamo consigliato la vaniglia, ma potete scegliere il vostro preferito con la cura di controllare che siano(possono essere irritanti). I migliori per la pelle sono rosa, rosmarino, limone, mandarino, lavanda e camomilla.

Scrub al caffè

40 gr di caffè (potete riutilizzare anche i fondi della caffettiera)

100 gr di zucchero grezzo o sale da cucina

2-3 cucchiai di olio da massaggio (scegliete quello che preferite)

Mettete insieme gli ingredienti secchi e poi aggiungete l’olio da massaggio fino a ottenere un composto sufficientemente denso. La caffeina contenuta in questo scrub ha due funzioni molto interessanti: smuove gli accumuli di cellulite favorendone lo scioglimento e combatte la formazione di vene varicose (o se le avete già le riduce). Come potete immaginare, un solo trattamento non basterà! Per dare un profumo più avvolgente e rinvigorire lo spirito, potete aggiungere un cucchiaino raso di cannella.

Scrub alla menta

100 g di sale da cucina

1 cucchiaio di olio d’oliva (meglio extravergine)

poche gocce di olio essenziale alla menta

Mescolate l’olio d’oliva con il sale e aggiungete l’olio essenziale: questo alla menta ha un profumo deliziosamente estivo che vi solleverà dalle giornate d’afa in agosto!

Scrub zucchero di canna e limone

45 g di zucchero di canna grezzo

100 ml di olio di vinacciolo (in erboristeria)

45 g di scorza di limone grattugiata

Mescolate tutti gli ingredienti. Potete sostituire l’olio di vinacciolo con olio alle mandorle dolci. Non avete idea di quanto questo scrub sappia di vacanze.

Scrub alla farina d’avena

80 g di arachidi o semi di sesamo

40 g di farina d’avena

qualche goccia di latte, acqua o yogurt

1 cucchiaino raso di erbe aromatiche (ad esempio lavanda)

Riunire gli ingredienti secchi in un frullatore e passarli fino a quando sono ridotti a un composto grossolano. Versate la farina in un vasetto di vetro con un tappo a vite. Quando avrete bisogno del vostro scrub, prelevate un po’ del composto e aggiungetevi il liquido che preferite (acqua, latte o yogurt). Conservate il resto della farina in freezer.

Le regole per uno scrub perfetto

Fatelo sotto la doccia, dopo aver appena inumidito la pelle

Massaggiatevi con movimenti circolari, in modo da stimolare il tessuto sottocutaneo

Se notate che la vostra pelle risulta esfoliata e morbida ma ancora un po’ secca, aggiungete una quantità maggiore di parti grasse la volta successiva e, sul momento, idratatela con una crema leggera

La parte interessante di uno scrub casalingo è che potete comporlo in base alle vostre disponibilità e preferenze, risparmiando un bel po’ rispetto a quelli che si trovano in commercio, col vantaggio di controllare cosa ci mettete dentro e concedendovi magari qualche lusso in più. Per esempio, potete profumare lo scrub con dello zenzero rinvigorente o spolverarlo di petali secchi di rosa senza spendere una fortuna. Un altro dettaglio non irrilevante: potete confezionarlo in contenitori carini, metterci un fiocco e fare un bellissimo regalo personalizzato alle vostre amiche.

Buon rientro dalle vacanze!

