7 oggetti che ti possono aiutare a ridurre gli sprechi alimentari in cucina

Ti rimangono sempre degli avanzi in frigo e alla fine non sai come utilizzarli e finisci con il buttarli? Per evitare ciò ti consigliamo 7 oggetti di uso comune in cucina che ti possono aiutare a ridurre gli sprechi alimentari

Il 2024 ha visto un incremento preoccupante dello spreco alimentare in Italia, con un aumento del 45,6% rispetto all’anno precedente. Ogni settimana, in media, ogni cittadino getta via ben 683,3 grammi di cibo. Si tratta di un segnale d’allarme che mette in luce l’urgenza di intervenire con azioni concrete per arginare questa tendenza. Tra i prodotti più gettati troviamo frutta fresca (27,1 g), verdure (24,6 g), pane fresco (24,1 g), insalate (22,3 g) e tuberi come cipolle e aglio (20 g), ossia gli elementi chiave della nostra tradizione culinaria e della Dieta Mediterranea.

Questi dati sono stati raccolti nel Rapporto Internazionale Waste Watcher 2024, “Lo spreco alimentare nei Paesi del G7: dall’analisi all’azione”, realizzato dall’Osservatorio Waste Watcher International in collaborazione con la Campagna Spreco Zero, l’Università di Bologna e IPSOS.

In occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza degli sprechi e perdite alimentari vogliamo invitarvi a prendere in considerazione alcuni oggetti comuni che potrebbero aiutarvi a ridurre gli sprechi alimentari, al di là della normale conservazione dei cibi in frigorifero e in freezer.

Compostiera

Come ridurre gli sprechi di prodotti alimentari? Se non possiamo davvero consumare il cibo che abbiamo avanzato – al di là delle bucce e degli scarti di frutta e verdura – ecco che possiamo comunque cercare di ridurre i rifiuti. Si tratta di utilizzare gli scarti alimentari per la produzione casalinga del compost. Potrete utilizzare una compostiera acquistata, messa a disposizione dal vostro Comune oppure fai-da-te. L’importante è cercare di dare il proprio contributo con il vantaggio di ottenere un ottimo compost naturale per l’orto.

Frullatore e/o estrattore

Alcune persone non amano granché la consistenza della frutta molto matura. Per questo motivo il prezioso alimento rischia di finire tra i rifiuti più di qualunque altro. Ecco allora la possibilità di utilizzare la frutta matura per preparare dei frullati, grazie ad un comunissimo frullatore. Chi preferisce preparare i succhi potrà utilizzare un estrattore o una centrifuga, ma in questo caso non dovrà gettare gli scarti, ma sfruttarli in cucina per varie ricette, dalle macedonie fino alle torte e ai biscotti.

Contenitori per alimenti in vetro

Per conservare i cibi in frigorifero possiamo scegliere contenitori alimentari adatti. Ci riferiamo soprattutto ai contenitori in vetro. Il vetro permette di non utilizzare la plastica a contatto con gli alimenti, per chi preferisce evitare questo materiale, soprattutto nel caso in cui il contenitore passerà dal frigorifero al microonde per riscaldare i cibi. Dato che potrebbe esservi una correlazione tra menopausa precoce e sostanze indesiderate presenti nella plastica, gli esperti avvertono di sostituire i contenitori di plastica per riscaldare gli alimenti in microonde con contenitori in vetro.

Essiccatore

L’essiccatore può essere utile per conservare in modo un po’ diverso dal solito la frutta e la verdura. Al di là delle classiche marmellate e delle conserve in barattolo, è possibile prolungare la durata dei prodotti grazie all’essiccazione. Un essiccatore dal punto di vista della prevenzione degli sprechi può essere utile soprattutto per chi ha a disposizione un orto e degli alberi da frutto oppure per chi ha spesso l’occasione di acquistare grandi quantità di frutta e verdura per risparmiare.

Macchina per il sottovuoto

Altro metodo interessante per conservare gli alimenti e evitare gli sprechi è il sottovuoto. Si trovano in vendita diversi modelli di macchine per il sottovuoto. Magari avete a disposizione prodotti freschi in grandi quantità che non riuscirete a consumare in tempo. Ecco allora l’opportunità del sottovuoto, che assicura una conservazione degli alimenti fino a cinque volte superiore rispetto ai metodi tradizionali, permettendo quindi un minor spreco di verdura, frutta, pane, pasta, carne e pesce, i cibi più sprecati dalle famiglie italiane.

Grattugia multifunzionale

Una grattugia a più lame permette di utilizzare interamente ortaggi e formaggi, riducendo al minimo gli scarti. Gli avanzi possono essere utilizzati per fare salse, ripieni o come condimenti per piatti diversi.

Coperchi in silicone riutilizzabili

Questi coperchi flessibili e adattabili a varie dimensioni permettono di coprire ciotole, piatti e barattoli, mantenendo il cibo fresco più a lungo e riducendo l’uso di pellicola trasparente e alluminio.

