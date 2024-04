Io le fragole le lavo così: i miei trucchi per rimuovere i pesticidi

Anche quest'anno le fragole hanno vinto il primo posto nella lista della Sporca Dozzina, uno dei frutti più amati dagli italiani si conferma il più contaminato dai pesticidi.

Cosa bisogna fare quindi? Dovremmo rinunciare ad una bella coppa di fragole con il limone? No, certamente no, dopotutto, le fragole apportano moltissimi benefici, sono ricche di vitamina C, acido folico (B9), manganese e potassio, e di antiossidanti che contribuiscono alla salute generale del cuore. L’ideale sarebbe orientare i nostri acquisti verso fragole biologiche e di cui si conosce la provenienza.

Può però essere anche di grande aiuto lavare e disinfettare in maniera adeguata le fragole. Vediamo insieme come.

Prima di tutto, tieni ben in mente questa cosa: le fragole vanno lavate solo se vengono consumate in giornata. Non lavare le fragole in anticipo, poiché l’umidità farà sì che le fragole vadano a male più velocemente.

Per lavare e pulire bene le fragole, metti solo quelle che intendi mangiare in una ciotola riempita con un bicchiere di aceto, diluito con due bicchieri d’acqua per circa 10 minuti, e poi risciacquale delicatamente una ad una per rimuovere tracce di pesticidi, eventuali parassiti o residui di terra. Puoi fare la stessa cosa usando il vino rosso. Grazie alla composizione acida alcolica di vino e aceto tutte le impurità verranno eliminate.

Lava le fragole con acqua e bicarbonato

Prepara una miscela di acqua e bicarbonato, consigliamo un cucchiaio per ogni litro di acqua, fai sciogliere e poi immergi le fragole per circa 15 minuti. Ora non ti resta che sciacquare le fragole una ad una, asportando il picciolo solo dopo il lavaggio, per non far penetrare eventuali sostanze nocive nel frutto.

Lava le fragole con acqua e sale

Per rimuovere pesticidi, ma anche moscerini e insetti puoi sciacquare le fragole fresche anche in acqua salata. Sciogli un cucchiaino di sale per ogni tazza di acqua tiepida e lascia raffreddare prima di aggiungere le fragole. Lascia i frutti in ammollo per un paio di minuti, quindi procedi al risciacquo sotto l’acqua corrente fredda.

