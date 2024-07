Se la tua pianta di basilico ha fatto i fiori, non buttarli: usali in questi 14 modi che (forse) non conoscevi

Possono apparire meno profumati delle foglie da freschi, ma i fiori di basilico sono un vero e proprio tesoro se usati correttamente

L’estate è il momento dell’anno in cui le piante di basilico esprimono il meglio del loro profumo e della loro fioritura. Molte persone, proprio durante la bella stagione, decidono di “adottare” sul proprio balcone una pianta di basilico, per avere sempre a disposizione foglie fresche da impiegare nelle ricette.

Può accadere di osservare, nella nostra pianta, delle infiorescenze simili a spighe di grano, ma più piccole e bianche con sfumature violacee: si tratta dei fiori di basilico, che possono rivelarsi molto utili in cucina.

Come usare i fiori di basilico

Iniziamo con il dire che i fiori di basilico non sono in alcun modo tossici e possono essere utilizzati nella preparazione delle nostre ricette, esattamente come le foglie.

Tuttavia rispetto alle foglie, che sono molto profumate, i fiori di basilico hanno un aroma più delicato, meno intenso, che potrebbe “perdersi” all’interno di una preparazione molto ricca di ingredienti e profumo diversi.

Per sfruttare al meglio ogni parte della pianta di basilico, e continuare a godere del suo profumo anche durante la stagione invernale, possiamo scegliere di consumare le foglie quando sono fresche e di essiccare i fiori per l’inverno.

Alcune idee per riutilizzare i fiori freschi del basilico:

Insalate: i fiori di basilico sono completamente commestibili e possono essere un bel tocco colorato e aromatico in un’insalata. Sughi:puoi utilizzarli per aggiungere un tocco di sapore in più ai tuoi sughi, risotti o zuppe. Pesto: i fiori di basilico possono essere usati per fare un pesto, proprio come faresti con le foglie. Questo darà un sapore un po’ diverso al tuo pesto tradizionale. Liquore di basilico: potete utilizzare i fiori del basilico per realizzare un infuso di alcol e creare un liquore unico. Infuso di miele: metti i fiori freschi in un barattolo di miele per creare un miele aromatizzato al basilico Decorazioni commestibili: puoi usarli come decorazione per piatti dolci o salati Aceto o olio aromatizzato: metti i fiori in un barattolo con dell’aceto oppure dell’olio d’oliva per creare un condimento unico. Vanno lasciati macerare per almeno 3 settimane

Come essiccare i fiori del basilico

La delicatezza del profumo dei fiori freschi si traduce, però, in un profumo decisamente più intenso nel momento in cui i fiori vengono essiccati: se essicchiamo il basilico, i fiori risulteranno essere molto più profumati rispetto alle foglie (al contrario di quanto avviene quando la pianta è fresca).

Iniziamo separando i fiori dalla pianta di basilico, utilizzando un paio di cesoie o le dita, stando attenti a non danneggiarli. Procediamo poi a lavarli con delicatezza sotto acqua corrente e ad asciugarli, tamponandoli su fogli di carta assorbente.

Se abbiamo in casa un essiccatore, possiamo utilizzarlo per essiccare i nostri fiori in modo più semplice e veloce. In caso contrario, possiamo disporre i fiori in una teglia e sfruttare il calore del sole per far evaporare tutta l’acqua (potrebbero volerci anche uno o due giorni di esposizione, in questo caso).

Una volta che i fiori saranno completamente essiccati, trasferiamoli all’interno di un barattolo di vetro con chiusura ermetica e conserviamoli in dispensa: il loro intenso profumo ci ricorderà delle belle giornate estive per tutto l’inverno.

Come utilizzare i fiori essiccati del basilico:

Condimento per pietanze: i fiori essiccati possono essere macinati e utilizzati come condimento per insalate, zuppe, pasta, risotti, o altri piatti. Aggiungono un aroma delicato e un bel tocco di colore. Polvere di basilico: puoi macinare i fiori essiccati in un mortaio fino a ottenere una polvere fine. Questa polvere può essere utilizzata per insaporire vari piatti. Bagni aromatici: i fiori di basilico essiccati possono essere aggiunti ai bagni per un effetto rilassante e aromatico. Saponi fatti in casa: se ti piace fare saponi in casa, i fiori essiccati di basilico possono essere un’aggiunta unica. Non solo aggiungono un bel profumo, ma danno anche una bella consistenza al sapone. Pot pourri: i fiori essiccati sono ottimi per creare pot pourri da usare per profumare la casa. Bouquet di erbe aromatiche: i fiori essiccati di basilico possono essere parte di un bouquet di erbe aromatiche che si può appendere in cucina. Non solo è decorativo, ma offre anche un aroma gradevole. Candele profumate: se ti piace creare candele fatte in casa, i fiori di basilico essiccati possono essere incorporati nella cera per un effetto profumato.

Ricorda, se stai usando fiori essiccati in cucina, assicurati che siano stati essiccati correttamente e conservati in un luogo fresco e asciutto per mantenere la loro qualità.

