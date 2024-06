Come pulire i sandali con il plantare in sughero (tipo Birkenstock)? Tutti i trucchi per lavarli senza farli rovinare

In tantissimi amano i sandali in sughero, ma quanti di noi sanno prendersene davvero cura? In questo articolo vi spieghiamo come fare in modo facile ed economico

I sandali con il plantare in sughero sono molto comodi per la stagione estiva e adatti anche a chi cammina molto o trascorre in piedi buona parte della giornata. Sono pratici, si abbinano quasi a ogni outfit, sono facilissimi da infilare perché molto spesso si tratta di zoccoli privi di chiusure e cinturini.

Il sughero, comodo e traspirante, è un materiale molto delicato che va protetto affinché conservi le sue proprietà (in primis, la sua morbidezza). Innanzitutto, annerisce in fretta, e questo può inficiare la bellezza originaria del sandalo.

Inoltre, poiché si tratta di un materiale molto assorbente, può presto trasformarsi in un deposito di batteri, sudore e cattivi odori: i nostri piedi, soprattutto in estate, sudano molto e sudore e cellule morte si depositano sui sandali creando un ambiente tutt’altro che salubre.

Infine, se esposto a fonti di calore o semplicemente alla luce solare, il sughero tenderà a seccarsi, perdendo la sua morbidezza: questo aumenta il rischio di spaccature all’interno del materiale che possono rendere scomodi, se non inutilizzabili, i nostri sandali.

Per fortuna, pulire i sandali in sughero è un’operazione piuttosto semplice, che richiede l’utilizzo di ingredienti che possiamo facilmente trovare nella nostra cucina: bicarbonato, succo di limone, olio di oliva, acqua tiepida. Vediamo come fare.

Se i nostri sandali sono anneriti basterà mescolare qualche cucchiaio di bicarbonato con delle gocce di succo di limone fino a creare una sorta di pasta. Spalmiamo poi questa pasta su tutta la superficie del plantare in sughero e lasciamo agire per un’oretta prima di risciacquare con acqua calda: l’azione sbiancante di bicarbonato e limone eliminerà macchie e aloni.

Se invece il sughero del plantare si è ormai indurito, possiamo “nutrirlo” con un po’ di olio di oliva. In questo caso, versiamo qualche goccia di olio al centro del plantare e massaggiamo bene tutta la superficie con la mano, poi lasciamo agire per una notte interna. Prima di indossare nuovamente i sandali, ricordiamoci di pulirli con un panno umido per eliminare l’olio in eccesso.

Infine, se i sandali hanno ormai assunto un cattivo odore (dovuto alle colonie di batteri e al sudore dei piedi accumulato) possiamo agire con del bicarbonato in purezza, vista la sua potente azione anti-odore. Tutto ciò che dobbiamo fare è cospargere il plantare con la polvere di bicarbonato, lasciare agire per qualche ora e poi strofinare energicamente con un panno morbido per rimuovere la polvere.

A questo scopo, se l’abbiamo in casa, possiamo utilizzare anche dell’argilla bianca: anche questo prodotto, infatti, assorbe le tossine e neutralizza i cattivi odori, igienizzando i nostri sandali. Si usa nello stesso modo del bicarbonato.

