Queste sono le 5 aree più trascurate della tua cucina (attenzione, ospitano la maggior parte dei germi!)

Scomparti del frigorifero

Molto spesso sistemiamo in modo frettoloso e poco attento i prodotti alimentari appena comprati al supermercato, esponendoci a rischi di contaminazione anche gravi.

Alimenti come uova, carne e pesce crudi possono essere contaminati da batteri come salmonella, listeria ed E. coli, che possono proliferare indisturbati nel nostro frigorifero.

Facciamo attenzione, quindi, a conservare la carne cruda su un ripiano separato sopra la verdura, pulendo spesso i cassetti con acqua calda e detersivo per piatti; monitoriamo, inoltre, la temperatura interna del nostro elettrodomestico.

Leggi anche: Si possono mettere gli avanzi caldi nel frigo? La regola da rispettare se non vuoi avere brutte sorprese

Lavello

Nel lavello finiscono piatti e pentole sporchi, posate che sono finite nella nostra bocca, residui di cibo crudo e cotto: tutto questo finisce per creare un vero e proprio biofilm sulla superficie della vaschetta, che può ospitare batteri pericolosi come la salmonella e l’E. coli.

Per scongiurare questo rischio, puliamo il lavello quotidianamente con acqua calda e detergente disinfettante. Facciamo attenzione, inoltre, a non lasciare che gli avanzi di cibo si accumulino nel lavandino.

Leggi anche: Perché dovresti buttare i fondi di caffè nel lavandino ogni tanto (e come farlo nel modo giusto)

Spugne e canovacci

Sembra assurdo, visto che sono strumenti necessari per pulire e asciugare stoviglie e utensili della cucina, ma spugne e canovacci possono contenere batteri quanto l’interno di una toilette.

Sostituiamo le spugne ogni due settimane, lavandole regolarmente in lavastoviglie o in lavatrice. L’ideale sarebbe eliminarle del tutto e sostituirle con una spazzola per lavare i piatti, una soluzione più ecologia (le spugne sono realizzate in plastica) e più sicura per la nostra salute.

Barattoli di spezie

Anche prendere il barattolo del sale o delle spezie con le mani sporche (e infilarci pure le dita dentro) è una pessima abitudine che può provocare contaminazioni incrociate nella nostra cucina.

Puliamo con frequenza l’esterno dei barattoli di spezie, utilizzando acqua calda e sapone per piatti; inoltre, faremmo meglio a prendere le spezie con l’aiuto di un cucchiaino da tè, per evitare di toccarle con le mani potenzialmente sporche.

Maniglie e pomelli delle porte

Infine, le superfici come le maniglie e i pomelli possono ospitare batteri come la salmonella e lo stafilococco, se toccate con le mani sporche.

Anche in questo caso, l’igiene delle mani e la disinfezione di queste superfici è l’unico modo per limitare al minimo la proliferazione dei batteri.

Come ridurre la contaminazione batterica in cucina