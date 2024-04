Sono il professore di fisica più famoso d’Italia e ti spiego come pulire i vetri senza aloni ..con una patata

Il fisico più famoso d'Italia Vincenzo Schettini rivela su TikTok i trucchi (ecologici) per pulire i vetri delle finestre senza lasciare aloni: ecco quali sono

La pulizia dei vetri è per molte persone una vera e propria tragedia. I vetri delle finestre, soprattutto quelli che danno sull’esterno, sono sempre esposti alla pioggia, al vento e ad altri agenti atmosferici che ne compromettono lo splendore e li riempiono di macchie.

Pulirli è un’operazione faticosa e impegnativa e, come se non bastasse, non sempre così soddisfacente: non è raro che, dopo aver passato ore a pulire i vetri, ci accorgiamo di antiestetici aloni sulla superficie, che vanificano tutto il nostro lavoro.

Come riuscire a pulire i vetri senza lasciare aloni, e magari anche senza utilizzare sostanze chimiche inquinanti? Ce lo spiega, in un video pubblicato sul proprio canale TikTok, il fisico più famoso dei social: Vincenzo Schettini – alias “La Fisica che ci piace”.

Schettini fornisce tre utili consigli per ottenere una pulizia dei vetri più efficace e senza aloni, riducendo al contempo l’uso eccessivo di detergenti chimici. Vediamoli insieme.

Lava i vetri all’ombra

Il primo consiglio del fisico è quello di lavorare all’ombra o in condizioni di bassa luce solare per evitare che l’acqua evapori rapidamente, lasciando solo il detergente che potrebbe causare aloni:

Dopo la prima passata di acqua e detersivo, il sole fa evaporare prima del previsto una componente acquosa, lasciando sul vetro solo il detersivo, cioè l’alone.

Acqua calda e poco detergente

L’utilizzo di acqua molto calda aiuta a ridurre la viscosità dei detergenti, facilitando la rimozione dello sporco. Inoltre, l’acqua calda indebolisce i legami tra vetro e sporco:

Regola generale per tutti i vetri: usate acqua calda mista a poco detersivo. L’alta temperatura dell’acqua calda infatti rende meno viscosi i detersivi, impedendo al poco detersivo di legarsi saldamente alla superficie del vetro.

Usa una patata

L’ultimo consiglio è quello che ci piace di più, poiché si tratta di uno stratagemma per evitare del tutto l’utilizzo di detergenti chimici: usare una patata aperta direttamente sul vetro spolverato, prima di risciacquare con acqua:

L’interno della patata è pieno di peptine, molecole che abbassano la tensione superficiale, agendo esattamente come i tensioattivi dei detergenti.

Fonte: TikTok

