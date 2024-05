Zentangle: l’arte dei ghirigori che stimola l’autostima e aiuta a rilassare la mente

Venne ideata negli Stati Uniti una ventina di anni fa, è una tecnica estremamente libera, sebbene esistano alcune regole, che aiuta a ritrovare il benessere

Avete mai sentito parlare dello Zentangle? Si tratta di una tecnica ideata nel 2004 negli Stati Uniti da Maria Thomas e Rick Roberts.

Il termine deriva dalla parola “zen” e da “tangle”, e letteralmente significa “groviglio zen”, riferendosi all’intreccio di linee, punti e curve tracciati in modo ripetitivo da chi disegna.

Lo scopo che si prefigge è quello di rilassare la mente aiutandoci a ridurre lo stress e l’ansia, a lasciar andare l’eccessivo controllo e a sentirci liberi di fluire. Ma i benefici non si esauriscono qui: ci rende infatti più creativi, stimola l’immaginazione e la concentrazione.

Zentangle Art: come si fa

Come iniziare? Basta impugnare una penna o un pennarello nero e partendo da una linea o da un ghirigoro, disegnare in modo spontaneo su un foglio bianco “grovigli” di vario genere intrecciando linee, curve, punti e altre figure astratte, utilizzandole anche per riempire i vari spazi.

La pratica, che non deve durare più di 15 minuti ed è adatta sia agli adulti che ai bambini, può essere accompagnata da musica meditativa per conciliare la concentrazione.

Una forma d’arte molto libera che deve comunque rispettare alcuni parametri: i disegni dovrebbero infatti essere in bianco e nero, astratti e originali, e il riquadro in cui tracciarli, oltre che non avere orientamento, dovrebbe misurare 89 mm per lato.

Questo video youtube di Priya Art Gallery vi spiega passo passo come iniziare.

FONTE: Zentangle

