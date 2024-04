Svuotatasche fai da te: puoi realizzarli con barattoli di latta, feltro, scatole dei biscotti e molto altro

Gli svuotatasche possono avere forme e dimensioni diverse e la cosa bella è che si possono realizzare anche con il fai da te utilizzando materiali di riciclo

Barattoli di latta, fogli di feltro, scatole dei biscotti, sono tanti i materiali che puoi utilizzare per realizzare degli originali svuotatasche fai da te. Scopri le idee più interessanti, prendi spunto e rivisitali a modo tuo!

Svuotatasche con il DAS

Puoi realizzare uno svuotatasche utilizzando del semplice DAS: prima dovrai realizzare una palla con le mani e poi stenderla con il matterello collocandola sopra a un foglio di pellicola trasparente.

Posiziona sopra un palloncino riempito con dell’acqua, lasciandolo per 1/4 vuoto, e avvolgi il tutto con la pellicola, premendo il DAS verso l’alto in modo da dargli la forma di un recipiente.

A questo punto rimuovi delicatamente l’involucro di plastica e lascia asciugare il palloncino avvolto con il DAS per alcuni giorni, finché quest’ultimo non risulterà solido. Rimuovi il palloncino e capovolgi il recipiente per farlo asciugare completamente.

Svuotatasche con vecchi centrini

Anche un vecchio centrino può trasformarsi in un delizioso svuotatasche. Bastano pochi minuti per dargli una seconda vita e trasformarlo in un contenitore dallo stile vintage. Scopri tutti i passaggi qui.

Svuotatasche in feltro

Puoi anche riciclare dei fogli di feltro e creare un contenitore a forma di rosa: ti serviranno dei quadrati di feltro rosa o rosso, che dovranno essere incollati gli uni agli altri per formare la rosa. Aggiungi una base per chiudere il fondo del contenitore. Per unire le varie parti puoi utilizzare colla a caldo e una graffettatrice. Aggiungi due foglie di feltro verdi e il contenitore è servito.

Barattoli di latta

Una bella idea consiste nel riciclare un barattolo di latta, dipingerlo dopo averlo ripulito e aggiungere intorno al bordo superiore una striscia di stoffa dalla fantasia accattivante.

Scatola di latta

Hai una scatola di latta dei biscotti? Non gettarla via, puoi utilizzarla come svuotatasche. Se è esteticamente bella lasciala intatta, se non ti piace dipingila con gli acrilici oppure decorala esternamente con la tecnica del decoupage. Puoi anche inserire all’interno un divisore.

Cartoni del latte

Recupera un cartone del latte, puliscilo bene e taglia la parte superiore: eccolo trasformato in un originale svuotatasche.

