Sottopentola fai da te: scopri come realizzarli con mollette di legno, tappi di sughero e altri materiali di riciclo

Vuoi un sottopentola originale? Realizzalo con le tue mani utilizzando materiali di riciclo, dalle mollette di legno ai pezzi di corda sottile

Mollette di legno, tappi di sughero, palline in lana cotta, sono tanti i materiali che puoi utilizzare per creare dei sottopentola fai da te. Scopri le idee più belle da cui trarre ispirazione e prova a realizzare la tua versione personale.

Sottopentola con mollette di legno

Recupera delle mollette di legno e rimuovi le molle in modo da dividere le mollette in due parti. Incolla tra loro i pezzi delle mollette al contrario. Fai lo stesso con altre mollette e poi posizionale le une accanto alle altre formando un cerchio. Per incollarle utilizza colla a caldo.

Puoi lasciarle al naturale oppure dipingerle con colori acrilici.



Sottopentola con palline in lana cotta

Hai presente le classiche palline colorate in lana cotta? Unendole con l’aiuto di un lungo ago puoi realizzare in poche mosse un originale sottopentola.

Più semplice ancora è incollarle direttamente su una base di sughero.

Sottopentola con pezzi di legno

Procurati 5 pezzi di legno tutti della stessa lunghezza e larghezza, pratica 2 forellini su ciascun pezzo con il trapano elettrico. Unisci i 5 pezzi infilando un pezzetto di corda sottile nel foro del primo pezzo di legno, aggiungi il secondo, il terzo, il quarto e infine il quinto. Infila il secondo pezzo di corda nell’altro forellino. Realizza quattro nodini alle estremità.

Oppure procurati un pezzo di legno quadrato, prendi un nastro di carta sottile e utilizzalo per creare delle decorazioni sulla sua superficie. Passa una spugnetta intinta nel colore acrilico sul pezzo di legno, lascia asciugare e poi rimuovi il nastro di carta.

Sottopentola con corda

Recupera una corda sottile e avvolgila su se stessa a spirale, aggiungendo qua e là della colla a caldo per tenerla unita. Puoi anche avvolgere la corda principale con pezzetti di corda di colore a contrasto per rendere più originale il sottopentola.

Sottopentola con tappi di sughero

Infine ti suggeriamo di riciclare dei tappi di sughero, tagliarli a metà verticalmente, dipingerli con colori acrilici e incollarli gli uni agli altri con la colla a caldo, dandogli la forma che preferisci.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: