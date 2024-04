Ti avanza della rete metallica? Riciclala con creatività, puoi farne cappelli decorativi per il giardino, cuori e molto altro

Puoi realizzare cuori decorativi, cappelli per abbellire il giardino, cuscini floreali e molte altre meraviglie del fai da te

Esistono vari tipi di reti metalliche, più o meno robuste, spesso utilizzate per creare recinzioni da giardino o rinforzi. Quelle più flessibili possono essere eventualmente riciclate per creare decorazioni per la casa e il giardino. Scopriamo le idee fai da te più belle da cui trarre ispirazione.

Decorazione per la porta

Con un pezzo di rete metallica puoi realizzare una bellissima decorazione floreale per la porta. Crea un cono, riempilo con del muschio e inserisci i fiori. Aggiungi un pezzo di spago per appendere la decorazione alla porta.

Cappello decorativo

Carina anche l’idea del cappello di rete metallica, che puoi utilizzare per decorare il giardino.

Taglia un cerchio di rete metallica e lavoralo seguendo i passaggi che vedi di seguito.

Cuscino floreale

Ritaglia due quadrati dalla rete metallica e uniscili con dello spago, riempiendo la cavità interna con del muschio. Puoi anche tagliare un pezzetto di “cuscino” e inserire una piantina.

Cuore di sassi

Procurati un cuore in filo metallico e rivestilo con un pezzo di rete metallica, posiziona sopra dei sassi e chiudi il cuore con un altro pezzo di rete fissandolo sul lato opposto.

Cornice decorativa

Che ne dici di una bella cornice decorativa? Recupera una vecchia cornice, dipingila e fissa all’interno un pezzo di rete metallica di dimensioni adeguate. Puoi abbellirla con delle farfalle o altri elementi a piacere.

