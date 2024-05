Riciclo creativo lacci delle scarpe: 7 riutilizzi che non ti aspetti

Scopri come riciclare i vecchi lacci di scarpe e trasformarli in bracciali, rivestimenti per paralumi, fasce per capelli e molto altro ancora.

Hai mai pensato di riciclare i vecchi lacci delle scarpe? Ebbene sì, puoi riutilizzarli in mille modi diversi, trasformandoli in bracciali, cordini per occhiali, oppure per legare le piante e rivestire un paralume. Prendi spunto dalla nostra selezione di idee fai da te e mettiti al lavoro.

Laccetti per occhiali

Se hai dei lacci sottili, potresti utilizzarli come cordini per occhiali. Infila dei cerchietti alle estremità e infila questi ultimi nelle aste degli occhiali.

Paralume

Hai un vecchio paralume anonimo? Procurati numerosi lacci, anche di diversi colori, e rivestilo incollandoli con la colla a caldo.

Pacchi regalo

Solitamente quando confezioniamo i pacchi regalo utilizziamo nastri o cordini, ma perché non sostituirli con i lacci? Assicurati che siano in buono stato, preferibilmente colorati, e utilizzali come un normale nastro.

Bracciali

Se hai 2 o 3 lacci, puoi utilizzarli per dare vita a un originale braccialetto: basta intrecciarli tra loro e chiudere con gli appositi gancetti.

Lacci per legare le piante

Le piante rampicanti spesso vengono legate ai supporti con dello spago per aiutarle a crescere in altezza: se ti avanzano diversi lacci, potresti utilizzarli al posto dello spago.

Fascia per capelli

E se i vecchi lacci si trasformassero in una fascia per capelli handmade? Te ne basta uno in buono stato, meglio se colorato o dalla fantasia accattivante. Oppure puoi creare un cerchietto intrecciato.

Cintura

Infine potresti unire 2 lacci e utilizzarli come cintura per pantaloni improvvisata. Non si sa mai che possa tornare utile!

