Riciclo creativo bigodini per capelli: puoi utilizzarli per creare ghirlande, tende, cornici per specchi e molto altro

Dai paralumi alle ghirlande decorative, dai collage ai quadri, ecco come riutilizzare i bigodini per capelli di ogni tipologia in modo creativo e inusuale

Ne esistono di tante tipologie diverse ma tutti possono essere riciclati in modo creativo, stiamo parlando dei bigodini per capelli, cilindretti di diversi materiali utilizzati per arricciare i capelli o mantenerli in piega. Se ne hai in casa parecchi e ormai non sai che fartene, ecco alcuni simpatici riutilizzi.

Ghirlande

Puoi selezionare bigodini di diversi colori e spessori e utilizzarli per rivestire un telaio per ghirlande. Ti suggeriamo di incollarli sulla base con la colla a caldo in modo da fissarli bene. Per appendere la ghirlanda aggiungi un bel nastro o un pezzo di spago.

Collage

Potresti persino utilizzare i vecchi bigodini colorati per creare un collage tridimensionale oppure un quadro da appendere al muro, incollandoli uno dopo l’altro su una tela per pittura o su una tavola di compensato.

Cornice per specchio

Seleziona bigodini della stessa tipologia e incollali sulla cornice di un vecchio specchio anonimo: lo renderai unico!

Tenda

Oppure unisci i bigodini con dei gancetti per dare vita a una tenda: la puoi utilizzare in bagno o collocarla davanti alla porta di ingresso.

Lampada

Infine perché non rivisitare una lampada anonima rivestendo il paralume con i bigodini?! Basterà incollarli sul paralume con la colla a caldo nell’ordine preferito.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: