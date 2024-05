Non buttare la pasta scaduta! È incredibile ciò che puoi fare: dalle cornici agli orecchini, dagli scacchi ai giocattoli

Dalle piantine decorative ai fiori, dalle cornici per foto agli orecchini, sono tante le idee creative che ti permettono di riciclare la pasta. Scopri la nostra selezione all'insegna del fai da te

La pasta secca, se conservata in modo corretto, può essere consumata per qualche mese anche dopo la data di scadenza, ma se è scaduta da troppo tempo cosa farsene? In questo caso possiamo ricorrere al riciclo creativo, utilizzandola per creare cornici per foto, orecchini e altri gioielli, giocattoli per bambini e molto altro. Ecco alcune simpatiche idee fai da te da cui trarre ispirazione.

Coperchio per scatola dei biscotti

Recupera una scatola di latta dei biscotti e vari tipi di pasta: dipingi la scatola di rosa (puoi usare i colori acrilici) e la pasta dello stesso colore. Lascia asciugare e incolla la pasta sul coperchio del barattolo disponendo i vari pezzi secondo un ordine prestabilito.

Cornici

Bella l’idea di utilizzare la pasta per creare delle originali cornici per foto. Procedi così:

procurati delle scatole di cartone e ritaglia la cornice rimuovendo la parte interna con un taglierino;

dipingi la cornice di un colore a tua scelta, seleziona una tipologia di pasta e fai delle prove sistemandola sopra alla cornice;

una volta soddisfatta della disposizione, dipingi la pasta dello stesso colore della cornice, lascia asciugare e incolla i vari pezzi con la colla a caldo.





Lettere

Con pasta di varia tipologia puoi decorare le tue iniziali o interi nomi.

Procurati del cartone e disegnaci sopra la tua iniziale o le lettere del tuo nome.

Ritaglia le lettere e posizionaci sopra i vari tipi di pasta per individuare la disposizione preferita.

Dipingi le lettere e la pasta dello stesso colore (puoi usare gli acrilici) e incolla la pasta sul cartone.

Orecchini

Hai mai pensato di trasformare le farfalle in orecchini? Basta aggiungere gli appositi gancetti e il gioco è fatto!

Giocattoli

La pasta si presta alla realizzazione di originali giocattoli per bambini: l’ideale è scegliere cosa costruire prima di mettersi al lavoro, fare una selezione della pasta più adatta e unire i vari pezzi con la colla a caldo (o una colla forte di altro tipo) per dare vita al giocattolo.

Scacchi

Gli scacchi fatti con la pasta sono davvero magnifici e ti permettono di sbizzarrire la fantasia. Prendi spunto dagli scacchi veri e propri e rivisitali assemblando pasta di vari tipi, come nell’esempio. Dipingi gli scacchi dei due avversari di due colori diversi, in modo da distinguerli.

Fiori

Con la pasta puoi dare vita a mazzi di fiori belli e duraturi: sperimenta con pasta di varie tipologie creando delle corolle intorno a un pistillo. Puoi lasciarla al naturale oppure dipingerla con gli acrilici. Per il gambo potresti usare dei bucatini e per le foglie delle penne dipinte di verde.

Una volta conclusi, posiziona i fiori in un barattolo di vetro riempito fino a metà con pasta di piccole dimensioni.

Piantine

Carinissime le piantine fatte con pasta dipinta di verde, tra cui si distinguono i cactus, realizzati con tortiglioni e amori dalla caratteristica forma ondulata. Dipingili di verde, uniscili con la colla a caldo e inserisci la base del cactus in un ditale.

