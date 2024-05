Hai delle anfore rotte? Non gettarle via, puoi riciclarle per creare angoli suggestivi in giardino

Le vecchie anfore danneggiate possono essere riciclate in mille modi diversi. Scopri come recuperarle prendendo spunto da queste idee decorative

Le anfore rotte non vanno per forza gettate, è possibile infatti adagiarle al suolo e utilizzarle come se fossero vasi, creando angoli particolarmente suggestivi in giardino.

Una volta individuata la posizione giusta, in modo da nascondere eventuali difetti, basterà inserire del terriccio e piantare fiori e piante, facendoli fuoriuscire verso l’esterno. Le piante contribuiranno a loro volta a mimetizzare le parti danneggiate.

Le piante tappezzanti sono ideali per ottenere effetti scenografici e altrettanto belle sono le succulente come, per esempio, il delosperma, che ha un portamento strisciante ed è in grado di coprire ampie superfici, o il carpobrotus acinaciformis, succulenta a portamento strisciante che produce bellissimi fiori rosa.

In alternativa si possono creare delle “cascate” di fiori partendo dalla cavità dell’anfora.

Oppure, se preferite evitare le piante, potreste sfruttare anfore e vasi in terracotta per creare delle distese di sassi, dando vita a delle originali aiuole.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: