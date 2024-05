Questi sono i 3 passaggi essenziali che devi fare per preparare il terreno prima della semina

Con il ritorno della primavera è tempo di concentrarsi sulla preparazione del terreno per il proprio orto estivo. Scopri i 3 passaggi essenziali per ammendare il tuo terreno e ottenere verdure gustose.

Se confidiamo nel calendario, la primavera è tornata, e primavera significa darsi da fare nell’orto, e in particolare preparare il terreno , prima di piantare pomodori, zucchine e fragole per quest’estate. Per aiutarvi ad organizzare il terreno, ecco alcuni consigli per avere in pochi mesi delle magnifiche verdure.

Cos’è l’ammendante del suolo?

Prima di svelarti le tecniche di ammendamento del terreno, forse dovresti sapere di cosa stiamo parlando. Ammendare il suolo significa permettergli di essere adeguatamente aerato, ma anche , ovviamente, nutrito con diversi componenti organici e biologici. I nutrienti possono essere forniti da compost, terriccio, calce, letame o anche fertilizzanti.

Il momento migliore per modificare il terreno è ovviamente la primavera, poiché lo preparerai a ricevere le tue future piante di pomodori o zucchine. L’aerazione del terreno, dal canto suo, permette alle piante di stabilirsi correttamente, di “respirare” e anche di eliminare le erbe infestanti che potrebbero successivamente diventare invasive.

Fase 1: lavorazione della terra

Prima di nutrire la terra deve respirare, e quindi essere rivoltata. Il terreno del vostro orto dovrà essere prima diserbato, poi arato o scavato ad una profondità compresa tra 40 e 50 cm. Una volta arato bisognerà “rompere le zolle” per ottenere un terreno più o meno uniforme.

Fase 2: arricchire il terreno per fertilizzarlo

Qualche settimana prima di piantare le vostre verdure estive, dovrete arricchire il vostro terreno , ad esempio con un terriccio apposito per ortaggi, o anche con un terriccio universale.

Per fare ciò, distribuisci il fertilizzante e mescolalo con il terreno originale per 10-15 cm. Idealmente, il miglior fertilizzante rimane il letame , che usavano i nostri antenati. Potete anche arricchire il terreno con il prodotto della vostra compostiera, la torba di sfagno.

Fase 3: livellare il terreno

Una volta completati i primi due passaggi non ti resta che livellare il terreno, utilizzando un semplice rastrello . Dovrai cercare di renderlo il più livellato possibile. Lascerai poi riposare il tuo orto per qualche settimana prima di concimare.

Per conoscere come ammendare il terreno, guarda il video qui sotto:

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti potrebbe interessare: