Queste sono le 10 piante che devi coltivare se hai un balcone esposto al sole

Il vostro balcone è esposto prevalentemente al sole? Vi avevamo già parlato delle piante da coltivare sul balcone all’ombra, ora passiamo ai suggerimenti per i fortunati che hanno un bel balcone esposto al sole.

La maggior parte degli ortaggi da coltivare in estate e dei fiori estivi e primaverili infatti preferiscono l’esposizione al sole che permette una migliore maturazione e fioritura. In ogni caso non dimenticate che sullo stesso balcone ci possono essere sia zone di sole che zone più ombreggiate, dunque regolatevi di conseguenza per disporre al meglio i vostri vasi.

Ecco quali sono i fiori e le piante da coltivare sul balcone esposto al sole. Alcuni esempi per voi.

Fiori per il balcone esposto al sole

Gerani

I gerani sono tra i fiori più coltivati sui balconi sia in campagna che in montagna e in città. Li arricchiscono di colori e inoltre in estate ci aiutano a tenere lontane le zanzare in modo naturale. I gerani amano l’esposizione al sole e non temono il caldo.

Lavanda

Sul vostro balcone esposto al sole potrete coltivare facilmente una piantina di lavanda in vaso. Infatti la lavanda ama l’esposizione soleggiata e noterete che i fiori stessi tendono a dirigersi verso il sole durante la loro crescita.

Rose

Immaginate un fantastico roseto e immaginate di riprodurlo in miniatura sul vostro balcone con delle bellissime roselline di colori diversi da coltivare in vaso. Le piante di rose sono adatte per il vostro balcone esposto al sole.

Bouganville

Le buganvillee sono delle piante tropicali sempre alla ricerca del sole e del caldo. Per il vostro balcone dovrete cercare le varietà di buganvillee con le foglie piccole adatte per la coltivazione in vaso.

Tulipani

Chi di voi ama i tulipani? Li potrete coltivare in vaso sul vostro balcone esposto al sole. È proprio l’esposizione al sole che i tulipani cercano per crescere al meglio e per fiorire regalandovi i loro colori meravigliosi.

Orto sul balcone esposto al sole

Basilico

Il basilico è una pianta tipicamente estiva. Scegliete il vostro balcone più esposto al sole per coltivarlo. Potrete trovare le piantine di basilico da trapiantare in vaso molto facilmente in qualsiasi vivaio oppure potrete coltivare il basilico per talea.

Fragole

Le piantine di fragole sono semplici da curare e le potrete coltivare in vaso sul vostro balcone esposto al sole. Il periodo migliore per piantare le fragole è la primavera, così potrete gustare i loro frutti di stagione durante l’estate.

Pomodorini

Amate i pomodori? Se avete un balcone esposto al sole ma non molto spazio a disposizione vi consigliamo di scegliere delle piante di pomodorini da coltivare in vaso. Li potrete raccogliere durante l’estate e aggiungerli direttamente alle vostre insalate.

Zucchine

Le zucchine hanno bisogno di sole e di spazio. Vi consigliamo di scegliere vasi grandi e varietà di zucchine tonde da coltivare in balcone per avere i risultati migliori. Potrete coltivare le zucchine in vaso direttamente dal seme e scegliere sementi bio.

Peperoncini

Potrete coltivare facilmente i peperoncini in vaso sul vostro balcone esposto al sole. Troverete peperoncini di diverse dimensioni e colori ma soprattutto con un differente grado di piccantezzza. Potrete scegliere dei peperoncini decorativi dai colori vivaci oppure dei peperoncini piccanti da utilizzare freschi in cucina o da lasciare essiccare.

Quali piante state coltivando sul balcone esposto al sole quest’anno?

