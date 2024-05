Tempo di semina: a cosa prestare attenzione per piante sane e rigogliose

La primavera è il periodo in cui si iniziano i lavori nell'orto, ma come fare per avere piante sane e rigogliose? Scopriamo insieme tutti i passaggi a cui prestare attenzione prima di seminare le tue nuove piante

Ogni primavera è una scommessa per i giardinieri: quando si avviano i semi e cosa si rischia nel piantarli all’aperto?

Le piante estive hanno requisiti di temperatura e la primavera è nota per le gelate a sorpresa. Le tue piante non sopravvivranno, o nella migliore delle ipotesi, saranno rachitiche, se attraversano il gelo senza una protezione seria.

I veri indicatori a cui dovremmo prestare attenzione sono la temperatura del suolo, le temperature notturne e la presenza della luce solare.

Per sostenere le piantagioni estive, il terreno deve essere di almeno 15°. Sebbene le piante possano sopravvivere a temperature inferiori, non prospereranno. Puoi misurare la tua temperatura con una sonda specifica oppure un semplice termometro analogico a stelo lungo adatto per questo compito.

A cosa prestare attenzione prima della semina

Sebbene le condizioni diurne siano importanti, la temperatura diminuirà sempre una volta che il sole tramonta. Le tue piante estive non possono tollerare temperature gelide, quindi occorre aspettare fino a quando la temperatura notturna rimane costantemente superiore a 10°.

Infine, cerca la luce del sole: questo è meno oggettivo e più osservativo. La primavera è ancora la stagione delle piogge e le piante beneficiano di tutta quest’acqua, ma avranno comunque bisogno del sole per prosperare, quindi è meglio iniziare la semina dopo un mix di giorni di sole mescolati a pioggia. Lunghi periodi di giornate nuvolose non produrranno piante felici, ma creeranno le condizioni per virus e funghi.

Il motivo? Quando la pioggia cade sul terreno, i microbi presenti nel terreno si riversano sulle piante, dove le condizioni umide sono perfette per la crescita e la diffusione di funghi e virus.

Ricorda, però, che le stagioni di semina stanno diventando più instabili a causa del cambiamento climatico, quindi per avere piante prosperose occorre fare attenzione a questi particolari.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti potrebbe interessare: