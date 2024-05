Quali piante, arbusti, siepi e alberi da frutto bisogna potare a maggio?

Maggio è tempo di potature primaverili, per rimuovere le foglie secche e i rami distrutti dalle gelate dell'inverno. Ma quali sono gli alberi da frutto, gli arbusti e le piante da potare a maggio? Scopriamo insieme come eseguire i lavori di potatura in questo mese

A maggio si possono potare gli arbusti, alcune piante sempreverdi da interno, ma anche diversi alberi da frutto.

Siamo in piena potatura primaverile, attraverso la quale occorre pulire le piante da fogliame e rami secchi; nello specifico occorre eliminare tutte le parti uccise dal gelo, in modo da promuovere la crescita e una maggiore fioritura.

(Leggi anche: Quali alberi, arbusti e piante rampicanti bisogna potare ad aprile?)

Arbusti a fioritura primaverile

Gli arbusti che fioriscono su steli formatisi l’anno precedente devono essere potati ora. Tra questi ricordiamo:

deutzia

mela cotogna in fiore

forsizia

lilla

Per potare queste piante rimuovi tutti gli steli uccisi dal gelo per incoraggiare una nuova crescita a partire dal basso della pianta.

Arbusti teneri

Gli arbusti teneri includono tutte quelle piante che possono essere danneggiate da gelate tardive, come ad esempio l’ibisco.

I lavori di potatura su questa tipologia di arbusti servono per incoraggiare una nuova e forte crescita per l’anno prossimo. Rimuovi i gambi più vecchi e legnosi fino alla base. Potresti anche usare delle cesoie o una sega per i rami spessi.

Alberi da frutto

Potare gli alberi da frutto rimuovendo la nuova crescita favorirà la formazione di nuovi frutti. Le specie da potare a maggio sono:

mele

ciliegie

pere

prugne

albicocco

Come farlo: elimina la nuova crescita in eccesso. L’obiettivo è creare uno spazio che consenta a più luce e aria di entrare attraverso l’albero. Questo aiuterà il frutto a maturare. Puoi anche usare troncarami, una sega da potatura o potatori a lunga portata.

Siepi

Per quanto riguarda le siepi da giardino, ti consigliamo di ridurne la crescita della stagione in corso in modo da mantenere la forma. Le specie da potare a maggio sono:

Per eseguire un perfetto lavoro di potatura, puoi usare cesoie o forbici per piccole siepi, in modo da dare una migliore forma al tuo arbusto.

Sempreverdi

Tutti i sempreverdi sono leggermente teneri e non dovrebbero essere potati troppo presto, poiché gli steli diventano più vulnerabili ai danni del gelo. Maggio inoltrato è il momento ideale per potarli in modo da mantenere la loro forma, controllarne le dimensioni e rimuovere gli steli danneggiati dallo scorso inverno. Tra le piante sempreverdi da potare ora troviamo, ad esempio, la camelia.

Come fare: rimuovi circa un terzo del legno vecchio, eliminando eventuali incroci e rami congestionati. Taglia la nuova crescita per rimodellare la pianta, e taglia gli steli troppo lunghi. Riduci sempre appena sopra un bocciolo.

