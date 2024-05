Festa della Mamma: se cerchi piante e fiori da regalare, alla Lidl li trovi a partire da meno di 3 euro a vaso

Alla Lidl, in occasione della Festa della Mamma, è disponibile una vasta selezione di piante a prezzi convenienti, a partire da meno di 3 euro a vaso. Tra rose, bougainvillea, piante verdi e tanto altro ancora, c'è l'imbarazzo della scelta per chi vuole regalare qualcosa di "green"

Domani si festeggiano tutte le mamme e spesso tra i regali più gettonati vi sono piante da appartamento o da esterno. Se anche tu stavi per andare ad acquistare questo pensiero per la mamma (o anche da regalare a te stesso o a qualcun altro) potresti approfittare delle offerte del weekend che trovi alla Lidl, dedicate proprio a chi vuole rendere un po’ più verde un appartamento o giardino.

Nei vari punti vendita Lidl troverete, a seconda delle disponibilità, una selezione di piante da interno e da esterno a prezzi imbattibili. Si tratta di soluzioni ideali sia per gli appassionati di giardinaggio esperti che per i neofiti desiderosi di introdurre del verde nel proprio ambiente.

Potete scegliere, ad esempio, la bougainvillea, perfetta per rinnovare spazi esterni come terrazze e giardini. Con i suoi fiori intensamente colorati e una fioritura ricca, questa pianta è un vero “must have” in giardino. A soli 6,99 € al vaso, offre un rapporto qualità-prezzo ottimo.

L’alberello di fucsia, alto 90 cm e in un vaso da 19 cm, è un’altra buona opzione per aggiungere colore e vivacità al giardino. In questo caso il prezzo è di 8,49 € al vaso.

Si possono scegliere poi piante verdi, come il Ficus elastica robusta, la Dracaena Marginata e la Schefflera arboricola variegata, che offrono un fascino senza tempo e si adattano perfettamente a qualsiasi casa, al prezzo di soli 6,99 € al vaso.

C’è poi l’Anthurium “Super Mamma”, con i suoi fiori rossi intensi e le foglie lucide, che aggiunge un tocco esotico e sofisticato a qualsiasi ambiente interno (8,99 € al vaso); e la phalaenopsis, con i suoi fiori delicati e il fascino tropicale (12,99 €).

Tutte le piante in offerta alla Lidl

Queste le offerte disponibili nel weekend da Lidl:

Alstroemeria: €11.99 al vaso

Rose in vaso: €2.49 al vaso

Rose o Kalanchoe: €4.99 al vaso

Stephanotis, Gelsomino o Gardenia: €6.99 al vaso

Rose in confezione decorata: €4.99 al vaso

Composizione floreale: €4.99 al cestino

Bougainvillea: €6.99 al vaso

Alberello di Fucsia: €8.49 al vaso

Campanula: €4.99 al vaso

Piante verdi: €6.99 al vaso

Anthurium “Super Mamma”: €8.99 al vaso

Phalaenopsis: €12.99 al vaso

Disponibili anche alcuni terricci:

Terriccio per orchidee: €0.99 alla confezione

Terriccio per rose: €1.69 alla confezione

Terriccio per piante da vaso e terrazzo: €3.99 alla confezione

Fonte: LIDL

