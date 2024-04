Dimentica i deodoranti per ambienti: queste 7 piante sono perfette per profumare la tua casa

Scopri le migliori varietà di piante profumate per la casa e crea un'atmosfera rilassante e accogliente: ecco 7 idee per centrare l'obiettivo

Le piante profumate rappresentano un’opzione ideale per infondere un’atmosfera profumata nella propria abitazione e per godere delle incantevoli fragranze, sia in ambienti interni che esterni.

Oltre alla loro bellezza estetica queste piante offrono una serie di vantaggi significativi, come per esempio contribuire anche alla purificazione dell’aria, spesso diffondendo piacevoli profumi naturali.

Le piante profumate costituiscono un’alternativa raffinata ai tradizionali profumi d’ambiente o alle candele profumate, e, a differenza di tali prodotti, che possono occasionalmente causare irritazioni cutanee o respiratorie (senza dimenticare i possibili rischi legati all’inquinamento), le piante permettono di godere di una fragranza piacevole senza alcun rischio, né per la salute né per l’ambiente.

Ogni pianta emana il proprio caratteristico aroma, offrendo così una vasta gamma di profumi in grado di suscitare sensazioni ed immagini uniche, consentendo a ciascuno di scegliere la fragranza che meglio si adatta ai propri gusti e preferenze.

Abbiamo selezionato 7 piante per profumare la vostra casa.

Basilico

Il basilico è una pianta aromatica ricca di profumo, tipica delle regioni mediterranee. La sua coltivazione può avvenire sia in ambienti interni che esterni, ma richiede un’attenzione particolare per quanto riguarda l’esposizione alla luce e la frequenza di irrigazione, pertanto è consigliabile evitare un’esposizione troppo diretta al sole e mantenere una giusta umidità del terreno: posizionare il vaso su un davanzale può essere un’ottima soluzione, garantendo così una buona esposizione alla luce senza eccessivo calore.

L’aroma del basilico è persistente e distintivo, caratterizzato da diverse sfumature a seconda della varietà: ad esempio, il basilico greco presenta un leggero sentore dolce, quello genovese ha note che ricordano il limone ed il gelsomino, mentre il basilico thailandese emana un profumo liquoroso che lo rende unico nel suo genere.

Le varietà di basilico sono molteplici ed ognuna ha i propri caratteristici odori, offrendo una vasta gamma di esperienze sensoriali agli appassionati di questa pianta.

Menta

Esistono così tante varietà di menta che scegliere diventa una questione di preferenze personali. A seconda del colore, dell’uso previsto e del metodo di coltivazione, si può optare per la menta cioccolato, quella “mojito” (che prende il nome dal celebre cocktail), la menta fruttata o quella marocchina.

Ogni varietà si distingue non solo per la forma e il colore delle foglie, ma anche per l’intensità del suo aroma: la menta piperita, ad esempio, è tra le più profumate e sprigiona un odore balsamico e speziato che dona una sensazione di freschezza all’aria circostante, e strofinare delicatamente le foglie tra le dita serve a intensificarne l’effetto, permettendo di apprezzarne appieno le proprietà aromatiche.

Lavanda

Di solito associata alle calde giornate estive ed ai vasti prati fioriti all’aperto, la lavanda offre una varietà di specie che possono adattarsi anche agli ambienti interni. Tra queste, spiccano le varietà “nane” come la Lavanda Angustifolia (conosciuta anche come Munstead) e la Goodwin Creek Grey.

Queste varietà presentano una caratteristica fioritura concentrata nella parte superiore dell’arbusto e, in particolare nel caso della Goodwin Creek Grey, sono perfette per la coltivazione al chiuso: il loro profumo è intenso e duraturo, con proprietà note per il potere calmante e rilassante.

Orchidea

Le orchidee non sono solo fiori eleganti e affascinanti, ma alcune varietà offrono anche un’esperienza olfattiva inebriante: le loro fragranze delicate e persistenti possono arricchire qualsiasi ambiente con un tocco esotico e sofisticato, donando un certo benessere.

Tra le diverse varietà, possiamo ricordare la Cattleya, con fiori grandi ed appariscenti, caratterizzata da un profumo intenso e vanigliato, la Dendrobium, che possiede fiori delicati e profumati, con diverse tonalità di colore, e la Oncidium, che presenta fiori piccoli e numerosi, con un profumo speziato e pungente.

Hoya carnosa

L’Hoya carnosa, conosciuta anche come “fiore di porcellana” o “fiore di cera”, è una affascinante pianta da appartamento apprezzata per i suoi petali delicati e di colore rosa pallido.

Questa pianta rampicante è tipicamente coltivata sui balconi solo nelle regioni dell’Italia meridionale, per cui, per chi dovesse abitare nelle zone centrali o settentrionali, sarebbe consigliabile tenerla all’interno, poiché la pianta non tollera temperature inferiori a 10 °C.

La fioritura dell’Hoya carnosa si manifesta durante la primavera, proseguendo per l’intera estate: i suoi fiori emanano un profumo profondo, dolce ed avvolgente, che evoca una suggestiva combinazione tra il cocco e la vaniglia, fattispecie che rende l’esperienza della sua fioritura ancora più straordinaria.

Spatifillo

Il fiore di Spatifillo, appartenente alla famiglia delle Araceae, è una delle scelte più popolari tra le piante da interno per la sua bellezza, la fragranza e la robustezza. Caratterizzata da foglie dal verde intenso, questa pianta da appartamento è perfetta per qualsiasi ambiente interno, anche grazie alla sua facilità di coltivazione.

Tra le varietà di Spatifillo, la So Sweet spicca per la sua profumazione particolarmente gradevole, anche se in realtà tutte le varietà di questa pianta possono offrire un’esperienza visiva ed olfattiva molto appagante.

La cura di questa pianta è sorprendentemente semplice, visto che richiede poche attenzioni e può prosperare anche in mani poco esperte: una delle chiavi per mantenere la sua vitalità è ruotarla periodicamente, in modo che l’intera chioma possa beneficiare dell’esposizione alla luce solare in modo uniforme e costante. Questa pratica assicura uno sviluppo ottimale dell’intera pianta e contribuisce a mantenere il suo aspetto lussureggiante e sano nel tempo.

Begonia Tea Rose

La “Tea Rose” è una varietà unica della begonia, nota per la sua fragranza distintiva, un tratto insolito per questa specie che di solito non emana odori particolari, e per la straordinaria fioritura.

Frutto di un incrocio selettivo, questa varietà presenta foglie di un verde vibrante, lucide e rigogliose, mentre i fiori, leggermente più piccoli rispetto ad altre varietà, sono responsabili della deliziosa fragranza, che ricorda quello delle rose

Questo esemplare predilige la luce intensa e prospera in ambienti umidi: per mantenere la sua vitalità, è consigliabile vaporizzare foglie e fiori, specialmente durante i mesi più caldi, quando raggiunge la massima fioritura in primavera ed estate.