Le 10 migliori piante che eliminano la polvere in casa

Scopri le piante che non solo aggiungono bellezza alla tua casa, ma sono anche efficaci nel combattere la polvere, contribuendo a mantenere l'ambiente domestico più pulito e salubre.

Le piante d’appartamento non solo aggiungono un tocco decorativo e migliorano l’atmosfera domestica, ma sono anche efficaci nella purificazione dell’aria, eliminando le tossine ambientali.

Sorprendentemente, le piante sono anche una soluzione efficace contro la polvere, come dimostrano numerosi studi che evidenziano la capacità delle foglie di catturare granuli di polvere in modo ottimale.

Questa caratteristica inaspettata è particolarmente vantaggiosa per mantenere un ambiente domestico pulito e salubre, soprattutto per chi soffre di allergie. Tuttavia, è importante pulire regolarmente le foglie delle piante per rimuovere completamente la polvere, utilizzando un panno in microfibra. Scopriamo quali sono queste preziose alleate verdi.

Quali sono le piante che eliminano la polvere in casa

Palma da dattero pigmeo

La palma da dattero pigmeo (Poenix rebelenii) è una piccola palma con le fronde piumose che possono intrappolare la polvere con i loro sottili “peletti”. Assorbe anche alcuni gas nocivi come monossido di carbonio e formaldeide. Ha bisogno di molta luce, acqua moderata, regolare nebulizzazione e concimazione.

Ficus Elastica o pianta della gomma

La Ficus Elastica o pianta della gomma si tratta di una grande pianta con foglie lucide che hanno un rivestimento ceroso che attira la polvere. Rimuove anche alcune tossine come il benzene e lo xilene. Ha bisogno di molta luce, di acqua quando è asciutta e di concimazione e potatura mensile.

Falangio o Pianta ragno

Il Falangio ha foglie sottili con dei filamenti molto fini che intrappolano la polvere. Elimina anche alcuni inquinanti come formaldeide e monossido di carbonio. Anche lei necessita di molta luce, acqua moderata e di concimazione e potatura bisettimanali.

Sansevieria o lingua di suocera

La Sansevieria, nota anche come lingua di suocera, è una pianta facile da coltivare e molto resistente. È in grado di assorbire le tossine presenti nell’aria, tra cui la formaldeide, il benzene e il tricloroetilene, e di ridurre la quantità di polvere nell’ambiente. Inoltre, questa pianta è in grado di produrre ossigeno anche di notte, rendendola un’ottima scelta per la camera da letto.

Filodendro

Il Filodendro, una pianta versatile, si dimostra estremamente utile nell’abbellire gli interni e migliorare la qualità dell’aria domestica. Grazie alla sua capacità di eliminare sostanze nocive e alla sua resistenza a varie condizioni ambientali, rappresenta una scelta ideale per creare un ambiente più salubre e confortevole, soprattutto per coloro che combattono la polvere. Il Filodendro, infatti, eccelle nel catturare la polvere, offrendo un valido aiuto nella pulizia dell’ambiente domestico.

Ficus Benjamin

Il Ficus benjamina, nativo dell’Asia e appartenente alla famiglia delle Moraceae, può crescere fino a 30 metri di altezza nelle sue regioni d’origine, ma in casa di solito raggiunge solo i 2 metri. È un arbusto facile da curare, adattabile a vari ambienti, anche di dimensioni più contenute, rendendolo una scelta popolare per decorare gli interni domestici. Oltre al suo aspetto decorativo, il Ficus benjamina contribuisce a mantenere l’aria fresca e favorisce l’umidità grazie al suo fogliame lussureggiante. Questa caratteristica lo rende un ottimo cattura polvere, poiché la polvere si deposita sulle sue foglie.

Pothos

Il Pothos, appartenente alla famiglia delle Aracee, è una pianta sempreverde tropicale ampiamente utilizzata come pianta d’appartamento. Oltre alla sua bellezza decorativa, il Pothos presenta una caratteristica distintiva che non tutti conoscono: la sua capacità traspirante, che aumenta significativamente l’umidità dell’ambiente in cui è collocato.

Grazie a questa caratteristica e alla sua folta chioma, il Pothos riesce a catturare efficacemente i granelli di polvere presenti in casa. Inoltre, la pianta è in grado di assorbire anche varie tossine dall’aria circostante, eliminando composti come lo xilene, il monossido di carbonio, il benzene e la formaldeide, contribuendo così a mantenere un ambiente più salubre e pulito.

Anthurium

L’Anthurium, pianta tropicale originaria del Sud America, non solo aggiunge un tocco di eleganza agli spazi con i suoi caratteristici fiori bianchi o rossi brillanti, ma è anche un efficace purificatore d’aria.

Le Anthurium sono rinomate per la loro capacità di neutralizzare sostanze nocive come lo xilene e l’ammoniaca, contribuendo così a creare un ambiente più salubre e pulito. Queste qualità le rendono particolarmente adatte per completare gli interni delle abitazioni, come cucine e bagni, dove la purificazione dell’aria è particolarmente importante.

Schefflera

La Schefflera, con le sue foglie lucide e sempreverdi, è la scelta ideale per aggiungere un tocco di colore costante a case e uffici. Ma non è solo una questione di estetica: la Schefflera svolge anche un ruolo importante nel filtrare l’aria che respiriamo, eliminando sostanze tossiche e nocive.

Questa pianta è in grado di assorbire varie tossine presenti nell’aria, tra cui il benzene, la formaldeide e il toluene. Grazie a queste proprietà, è particolarmente adatta agli ambienti dove sono presenti fumatori, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e rendendo gli spazi più salubri e confortevoli.

Felce di Boston

La felce è una delle piante più amate non solo per la sua semplicità di coltivazione, ma anche per la sua capacità di purificare l’aria domestica. Questa pianta è in grado di eliminare la formaldeide dall’ambiente, e grazie alla sua abbondante chioma sempreverde, è particolarmente efficace nel catturare la polvere.

@greenme_it Combatti la polvere in modo naturale con le #piante giuste! Queste 3 piante non solo aggiungono un tocco di verde alla tua casa, ma aiutano anche a catturare la polvere nell’aria. Respira meglio e goditi un ambiente più pulito 🌱 Ne conosci altre? Scrivile nei commenti! . . . #puliziedicasa #polvere #imparacontiktok #cosechenonsai #piantedainterno ♬ suono originale – greenMe

Ti potrebbero interessare anche: