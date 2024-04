Vittoria! EasyJet non promuoverà più attrazioni turistiche che sfruttano gli animali

Basta attrazioni che sfruttano gli animali per l'intrattenimento dei turisti. EasyJet si oppone, applicando una nuova politica aziendale sul benessere animale per viaggi più responsabili. Il tour operator easyJet Holidays non promuoverà più questo tipo di esperienze controverse

Niente più escursioni in cammello, ingressi a zoo, show di orche e delfini nei parchi acquatici e niente più promozioni di spettacoli che sfruttano gli animali per intrattenere i turisti. EasyJet ha detto basta a tutto questo, adottando una nuova policy sul benessere animale.

La nota compagnia aerea low cost, che gestisce il tour operator easyJet Holidays, ha scelto di promuovere un turismo cruelty-free. Lo ha comunicato in una nota stampa, impegnandosi a “offrire solo esperienze che non minaccino il benessere o la conservazione degli animali e il loro importante ruolo nell’ecosistema globale”.

Le linee guida della nuova politica aziendale sono state stilate consultando organizzazioni animaliste internazionale, tra cui World Animal Protection e PETA. L’obiettivo è sensibilizzare viaggiatori e partner, educandoli al rispetto per ogni forma di vita.

Per questo motivo non saranno più sponsorizzate e non potranno essere quindi acquistate tramite easyJet Holidays attività che prevedono l’uso di animali in cattività, compresi eventi sportivi che li coinvolgono.

Siamo appassionati della protezione e del rispetto di tutte le forme della natura nelle destinazioni in cui offriamo vacanze, motivo per cui abbiamo deciso di non offrire o promuovere attrazioni che potrebbero sfruttare gli animali all’interno del nostro programma di tour e attività” ha commentato Matt Callaghan, Chief Operating Officer di easyJet Holidays.

Il tour operator, in forte crescita nel Regno Unito, sosterrà da ora in poi viaggi ancora più responsabili per ascoltare anche le richieste e le preferenze dei viaggiatori che usufruiscono del servizio.

Le nostre ricerche ci dicono che le esperienze di viaggio sostenibili sono importanti per i nostri clienti” ha continuato Callaghan.

Le esperienze da fare in vacanza sono molteplici, ma non dovrebbero mai comprendere gli animali. Sono proprio le principali destinazioni turistiche a incentivare attrazioni con animali e conseguenti maltrattamenti.

Fonte: EasyJet

