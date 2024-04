Perché il mio gatto mi fissa? Cosa sta pensando?

Se hai un gatto (o più di uno) lo avrai sorpreso sicuramente almeno una volta a fissarti. Ma cosa lo spinge a farlo? Perché si comporta così? Te lo sei mai chiesto? Ecco alcune delle spiegazioni più comuni

Sempre la stessa storia al mattino, il pomeriggio, la sera. La giornata procede come di consueto, ma quella sensazione di sentirsi osservati non ci abbandona, come se qualcuno ci stesse scrutando. Non è un’impressione, probabilmente convivi con un gatto o con più di un felino domestico.

I gatti sanno essere estremamente enigmatici. Sono il mistero fatto animale. Non è facile intuire cosa gli passi per la testa, specialmente se li sorprendiamo a fissarci. Ma perché il mio gatto mi fissa? Cosa sta provando a dirmi con i suoi occhioni?

Ecco perché lo fa

Il contatto visivo tra gatti non è mai un buon segno, ma non bisogna subito pensare al peggio. Piuttosto sono vari i motivi che possono spingere il gatto a guardarci senza quasi mai distogliere lo sguardo da noi.

Ecco le principali spiegazioni secondo veterinari e appassionati di gatti:

dimostrazione d’amore : se il tuo gatto ti fissa non significa che sia pronto a battagliare per il territorio. Tutt’altro. Potrebbe trattarsi anche di una prova d’amore, una dimostrazione dell’affetto che prova nei tuoi confronti. Per capirlo, ti basterà osservare il suo linguaggio del corpo. Se mentre ti guarda socchiude gli occhi allora è amore puro. Il gatto sta esprimendo la sua totale fiducia in te. Si sente amato, rilassato, a casa e te lo sta dicendo in questo dolcissimo gioco di sguardi. Puoi ricambiare allo stesso modo, funziona davvero!

: se il tuo gatto ti fissa non significa che sia pronto a battagliare per il territorio. Tutt’altro. Potrebbe trattarsi anche di una prova d’amore, una dimostrazione dell’affetto che prova nei tuoi confronti. Per capirlo, ti basterà osservare il suo linguaggio del corpo. Se mentre ti guarda socchiude gli occhi allora è amore puro. Il gatto sta esprimendo la sua totale fiducia in te. Si sente amato, rilassato, a casa e te lo sta dicendo in questo dolcissimo gioco di sguardi. Puoi ricambiare allo stesso modo, funziona davvero! pronto all’attacco : uno contatto visivo fisso che non accenna a distogliersi potrebbe indicare anche un gatto in procinto di attaccare. Anche in questo caso, vanno valutati altri segnali chiave. Un gatto teso e arrabbiato avrà le pupille dilatate, orecchie all’indietro e una coda in movimento che non accenna a fermarsi. Ti sta avvisando

: uno contatto visivo fisso che non accenna a distogliersi potrebbe indicare anche un gatto in procinto di attaccare. Anche in questo caso, vanno valutati altri segnali chiave. Un gatto teso e arrabbiato avrà le pupille dilatate, orecchie all’indietro e una coda in movimento che non accenna a fermarsi. Ti sta avvisando paura : se il tuo gatto fissa te o qualcuno da lontano e non accenna ad avvicinarsi, anzi al minimo spostamento indietreggia allora è spaventato. Il micio ha paura, c’è un pericolo nelle vicinanze. Modera allora il tono della voce, cerca di capire cosa lo terrorizzi e, allo stesso tempo, lasciagli i suoi spazi

: se il tuo gatto fissa te o qualcuno da lontano e non accenna ad avvicinarsi, anzi al minimo spostamento indietreggia allora è spaventato. Il micio ha paura, c’è un pericolo nelle vicinanze. Modera allora il tono della voce, cerca di capire cosa lo terrorizzi e, allo stesso tempo, lasciagli i suoi spazi gesto appreso: potresti aver insegnato al tuo gatto a fissarti senza nemmeno rendertene conto. I gatti sono noti per la loro intelligenza e apprendono in tempi record. Senza volerlo, potresti avergli insegnato che fissandoti ottiene la tua attenzione poiché tra voi vi è una interazione. Difficilmente smetterà di farlo di questo passo

Come abbiamo visto, le spiegazioni possono essere davvero tante. È bene considerare ogni situazione a sé perché non esiste un’unica risposta. Il linguaggio del corpo può esserci d’aiuto nel decifrare il comportamento del nostro gatto e interagire correttamente con lui/lei.

