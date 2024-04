Mishi, il gatto che ‘lavora’ nella metropolitana di Medellín controllando gli accessi

Ha iniziato a frequentare la metro anni fa guadagnandosi l'affetto dei dipendenti. E ora anche i passeggeri della metro lo adorano. Ecco la sua storia

Anche i gatti hanno le proprie passioni e i propri sogni, che a volte diventano realtà. Ne è un chiaro esempio Mishi, un micio colombiano che dopo aver visitato per caso la metropolitana di Medellín, in Colombia, se ne è a tal punto innamorato da averla scelta come “seconda casa”.

Mishi infatti non è un gatto randagio, ma vive con i suoi proprietari a poca distanza dalla stazione Villa Sierra della linea H della metropolitana di Medellín, che frequenta quotidianamente non per necessità ma per puro piacere.

Se inizialmente si limitava a raggiungerla per curiosità, in un secondo tempo l’ambizioso micio ha voluto fare un salto di qualità e da semplice visitatore è diventato un “operatore” della metropolitana. Ogni giorno, quando c’è maggiore afflusso di passeggeri, controlla gli accessi posizionandosi sui tornelli, e una volta terminato il periodo di punta, si sposta sul pavimento per riposarsi e ricevere le coccole dei colleghi.

Mishi è diventato molto popolare anche sui social network grazie alle pubblicazioni dei dipendenti della metropolitana di Medellín, che ne raccontano la storia e le avventure.

