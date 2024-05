Il cavallo brasiliano “Caramelo” è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato sul tetto a causa delle inondazioni

Ha commosso tutti il cavallo rimasto bloccato sul tetto di una fattoria sommersa dall’acqua: ora Caramelo è stato salvato dai vigili del fuoco e dai volontari

La storia del cavallo bloccato sul tetto di una fattoria sommersa dall’acqua durante le alluvioni in Brasile ha tenuto tutti in apprensione, suscitando grande commozione tra gli amanti degli animali perché l’animale sembrava totalmente spaesato e inerme di fronte alla violenza della natura.

Soprannominato “Caramelo”, è diventato il simbolo della resistenza e della forza di fronte alle avversità, rimanendo per giorni su un tetto a Canoas, nell’hinterland di Porto Alegre, durante le devastanti inondazioni che hanno colpito lo Stato di Rio Grande do Sul.

Ora però finalmente il cavallo è stato salvato, con gioia e sollievo di tutte le persone che hanno seguito da vicino la sua storia. I vigili del fuoco e i volontari hanno lavorato instancabilmente per raggiungere l’animale e assicurarsi che fosse al sicuro.

Dopo essere stato nutrito e sedato, il cavallo è stato adagiato su un gommone gonfiabile, pronto per essere trasportato in un luogo sicuro. La perdita di peso del cavallo durante i giorni trascorsi sul tetto testimonia le difficoltà e le privazioni che ha dovuto affrontare. Tuttavia, nonostante le avversità, è riuscito a sopravvivere e ora verrà accudito come merita.

Il bilancio delle inondazioni è sempre più tragico

Per salvarlo si sono spese le più alte autorità brasiliane, compresi la first lady Rosangela “Janja” da Silva e il presidente Luiz Inácio Lula da Silva che si è augurato che ora il cavallo possa finalmente trovare un po’ di riposo e non si sfruttato.

La sua vicenda ha messo in luce come, durante le calamità naturali, ad essere in pericolo non siano solamente le persone ma anche gli animali che spesso sono i più vulnerabili. Una situazione che già era emersa durante le alluvioni in Emilia Romagna, con decine di animali che sono stati salvati.

Nel frattempo il bilancio delle inondazioni in Brasile è sempre più tragico. Le recenti piogge torrenziali hanno provocato almeno 100 vittime e costretto almeno 160.000 persone ad abbandonare le proprie case. Ora, però, il salvataggio di Caramelo ha portato una luce di speranza in mezzo a questa devastazione.

