“Sembra un film dell’orrore”, il terribile bilancio delle inondazioni nel sud del Brasile (tra morti e devastazione)

Più di 75 persone sono morte e un centinaio risultano disperse a causa della tempesta di pioggia che ha causato uno dei più grandi disastri climatici nel Rio Grande do Sul

In tutto lo Stato del Rio Grande do Sul, almeno 75 persone sono morte, altre 155 sono rimaste ferite e 103 sono disperse a causa delle inondazioni, aggravate dal crollo di una diga idroelettrica tra i Comuni di Cotiporã e Bento Gonçalves.

Più di 500mila persone sono rimaste senza elettricità né acqua potabile in tutto il Rio Grande do Sul e più di 95.700 persone sono state sfollate. I danni causati dalle inondazioni si sono verificati in 334 dei 497 Comuni dello stato, mentre molte strade e ponti sono stati andati del tutto distrutti.

Leggi anche: Brasile in ginocchio: nelle peggiori inondazioni degli ultimi 80 anni, decine di morti e strade trasformate in torrenti

Eccoli i numeri aggiornati, ma destinati putroppo ad aumentare, dell’inondazione più grave che abbia mai colpito il Brasile negli ultimi 80 anni.

🇧🇷 | Imágenes del aeropuerto de Porto Alegre en Brasil totalmente bajo el agua debido a las enormes inundaciones que azotan a varias zonas de Brasil.

pic.twitter.com/tNXPHikyZJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2024

La gente costruiva barricate davanti agli ospedali con sabbia e ghiaia. Sembrava un film dell’orrore, ha raccontato ad Associated Press Isolete Neumann, 58 anni, che vive nella città di Lajeado nella valle del fiume Taquari . Alcune persone nella sua regione erano così disperate che si sono gettate nelle correnti d’acqua.

🇧🇷 | Los animales también se están viendo gravemente afectados por la tragedia al Sur de Brasil. Las imágenes muestran a perros aferrados en techos de las casas, hambrientos y luchando por su supervivencia en medio de las graves inundaciones. pic.twitter.com/AHtcFjy0el — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 6, 2024

Il “Veneto brasiliano”

Il Rio Grande do Sul – dove il 40% della popolazione sono italiani – è il comparto produttivo dello stato, quarta economia del Paese, ed è andato praticamente distrutto. Lula si mobilita.

Lo Stato avrà bisogno di una sorta di “Piano Marshall” per ricostruire, ha affermato il governatore Leite.

Ma ciò accadrà dopo che le acque si saranno ritirate e quando le piogge cesseranno. Ora, la preoccupazione riguarda l’approvvigionamento alimentare e la continuità della catena produttiva in questo Stato agricolo, il quinto Pil del Brasile e uno dei più fiorenti del Paese.

Intanto, secondo i meteorologi, ancora il mese di maggio dovrebbe mantenere un trend piovoso nel Rio Grande do Sul, con previsioni di piogge e temperature superiori alla media. Eventi straordinari attribuibili, nemmeno a dirlo, all’influenza di El Niño, ancora presente sull’Oceano Pacifico: questi, spesso catastrofici, eventi estremi sono causati dalla terribile combinazione tra temperature più alte della media, una configurazione meteo a lenta evoluzione e l’arrivo di tanta umidità legata proprio al fenomeno de El Niño.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: